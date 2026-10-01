Ares Management Corporation (NYSE: ARES), una società di gestione degli investimenti leader a livello mondiale, ha annunciato oggi che i fondi Ares Alternative Credit ("Ares") hanno partecipato a una riorganizzazione della struttura azionaria e di governance di Plenitude, attraverso la quale Ares ed Eni S.p.A (“Eni”) hanno aumentato il loro contributo di capitali di circa 1,5 miliardi di euro, dei quali 1 miliardo di euro è attribuibile ad Ares, in base a una valutazione del capitale azionario pre-money di Plenitude pari a 10,75 miliardi di euro. A seguito dell'operazione, Ares detiene il 26,24% del capitale azionario di Plenitude, Eni detiene il 65,03% ed Energy Infrastructure Partners (“EIP”) è azionista per l'8,73%.

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