Arendt & Medernach, lo studio legale indipendente con sede in Lussemburgo specializzato in diritto commerciale, fondi di investimento, diritto aziendale e fiscale, ha annunciato il lancio di AVA (Arendt Visa Agent), una soluzione proprietaria basata sull'intelligenza artificiale, realizzata appositamente per la verifica della conformità dei prospetti informativi degli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari). Sviluppata in azienda e realizzata sulla base delle conoscenze e metodologie in materia di diritto proprietarie di Arendt, con l'architettura tecnica implementata in stretta collaborazione con un partner specialista di tecnologia AI, AVA segna una tappa essenziale nella strategia innovativa di Arendt, rafforzandone l'impegno a utilizzare tecnologia avanzata per assistere i propri clienti.

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Le dimensioni della sfida

Arendt ha sviluppato AVA, uno strumento di conformità guidato dall'AI che attinge a una conoscenza del mercato senza pari nel settore degli OICVM, realizzato sull'esperienza pluridecennale di consulenza fornita a gestori di fondi, CdA e fornitori di servizi sulle strutture di prospetti più complessi del Lussemburgo.

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Media

Julien Delpy

Direttore, Marketing e Comunicazioni

Arendt & Medernach

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