Per le imprese che implementano l'AI nel settore conformità, una data errata significa una scadenza non rispettata. L'errore più pericoloso è una risposta sbagliata inviata dal modello con grande sicurezza, un errore che scorre silenziosamente nel calendario della conformità e viene scoperto solo dopo la fine del tempo utile per l'inoltro. Archer ® oggi ha pubblicato risultati che dimostrano come l'AI progettata appositamente batta, e non per poco, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) generico nell'ambito dell'attività normativa.

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Kevin Bobowski

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