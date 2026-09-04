Aqara, un leader globale nell'IoT, oggi ha annunciato una nuova serie di prodotti di smart lighting e una piattaforma di community globale per creatori di spazi smart, all'IFA 2026 di Berlino. L'annuncio riflette la continua visione di Aqara per l'intelligenza spaziale basata sull'AI: spazi che comprendono i propri utenti e si adattano a come le persone effettivamente li vivono.

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Aqara Showcases The New Smart Lighting Series and Immersive Smart Home Experience at IFA 2026

La nuova serie di prodotti per l'illuminazione, per uso interno ed esterno, si integra perfettamente con l'ecosistema esistente di sensori, interruttori e hub di Aqara, dando vita a scenari completi di illuminazione di interi spazi e controlli automatizzati.

I nuovi prodotti Aqara presentati comprendono la Floor Lamp T1, LED Downlight T2, LED Strip T2, Outdoor String Lights H1 e Permanent Outdoor Lights H1. Inoltre, l'azienda presenterà Aqara Builder, una piattaforma per creatori che condividono idee e partecipano a discussioni. Aqara dimostrerà queste novità all'IFA 2026 ( Stand #157, Hall 1.2, Berlino ).

La serie ampliata di illuminazione smart

La nuova serie di illuminazione Aqara integra illuminazione smart e connessa a più parti della casa, sia interne che esterne. Ogni prodotto nella serie supporta la connettività sia Thread che Zigbee, è idonea a Matter e funziona in modo continuo in varie importanti piattaforme di smart home, tra cui Apple Home, Home Assistant, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings e Homey. Abbinata ai sensori, interruttori Aqara e l'app Aqara Home, ogni lampada è anche in grado di rilevare la presenza, le routine e le automazioni esistenti, piuttosto che dipendere dal controllo manuale.

Per illustrare come l'illuminazione smart interagisce con la casa in generale, lo stand di Aqara comprende uno spazio living interamente realizzato come una stanza vera e propria. I visitatori possono spostarsi tra scenari interattivi per vedere come la nuova funziona in sincronia con il catalogo completo di prodotti Aqara, compresi sensori di movimento e di presenza, interruttori smart e hub centrali. Piuttosto che mostrare dispositivi individuali, questo assetto illustra la vera intelligenza spaziale: lampade che si regolano automaticamente quando qualcuno entra in una stanza, impostando il mood secondo le routine giornaliere, o reagendo istantaneamente a stimoli ambientali senza toccare un solo tasto.

Aqara Floor Lamp T1

Alta 1.420 mm, la Floor Lamp T1 trasforma una parete vuota in una parte dell'atmosfera della stanza, grazie al modello che emette luce da un lato, che si diffonde uniformemente sulla superficie per serate a guardare un film, a divertirsi con i videogiochi o per creare ogni giorno un'atmosfera. Un nuovo channel chip da 5 canali ad alta precisione da 16-bit alimenta 18 zone singolarmente controllabili, offrendo transizioni cromatiche dall'effetto fluido e cinematico. Inoltre, il range di bianchi, ultra largo e regolabile, da 2000K a 9000K, e fino a 1000 lumen di luminosità offre un'illuminazione piacevole e pratica per tutti i giorni. Abbinata ai sensori e agli interruttori Aqara, l'illuminazione è in grado di variare automaticamente man mano che scende la sera, abbassandosi per una serata a guardare film o alzandosi per un'ambientazione più dinamica da videogiochi.

Aqara LED Downlight T2

Realizzato per vere abitazioni con vere limitazioni di soffitti, il profilo ultrasottile di Downlight T2 lo rende una lampa adatta ad ambienti con soffitti bassi e semplice retrofit. La versione RGB CCT è adatta sia all'illuminazione diffusa che all'utilizzo giornaliero, con un range ampliato da 2000K a 9000K e 16 milioni di colori, o la versione più semplice CCT per un luminosità affidabile per le attività giornaliere fino a 1.200 lumen. Come altre lampade Aqara, la Aqara LED Downlight T2 è dotata di memoria di spegnimento, che significa che le luci tornano a esattamente la stessa impostazione prevista, aiutando a mantenere un'esperienza utente costante dopo un blackout.

Aqara LED Strip T2

Regolabile in lunghezza e flessibile quanto basta per l'installazione sotto armadietti pensili, lungo scaffali o attorno a qualsiasi angolo stretto, la Strip T2 offre una luce uniforme, ad alta qualità, a differenza di punti luce visibili. Con 108 LED al metro, un chip da 5 canali a 16 bit, e 18 aree controllabili indipendentemente ogni 3 metri, Strip T2 offre luci sfumate ed effetti musicali sincronizzati che trasmettono vitalità piuttosto che staticità alle persone presenti nell'ambiente. Chiunque preferisca saltare l'impostazione manuale può semplicemente descrivere il mood o l'esperienza di illuminazione desiderata in un linguaggio naturale nell'app Aqara Home per ottenere automaticamente un ambiente coordinato.

Aqara Outdoor String Lights H1

L'intrattenimento esterno spesso finisce quando tramonta il sole. La Outdoor String Lights H1 è realizzata per estenderlo, con zone controllabili singolarmente per un'illuminazione ricca e impermeabile in giardino e terrazza. Una gamma di temperature cromatiche ultra ampia, da 2000K a 9000K offre calore ad alta precisione per il relax serale e luce chiara e comoda per le attività esterne. Oltre l'estetica, è una soluzione pratica: le luci possono essere regolate automaticamente secondo il momento della giornata o attivazioni da altri dispositivi Aqara, segnando un percorso al buio o rispondendo a un evento di sicurezza senza che nessuno tocchi un interruttore. Utilizzando la funzionalità Gen-Scene basata sull'AI di Aqara, gli utenti possono semplicemente descrivere a voce il proprio ambiente ideale e la H1 è in grado di creare uno scenario completo in ogni zona connessa.

Aqara Permanent Outdoor Lights H1

La Permanent Outdoor Lights H1 risolve un noto compito stagionale. Basta salire su una scala in ogni periodo natalizio per appendere luci e poi tornare sulla scala per toglierle in gennaio. Installate una volta sola, queste luci si adattano ad ogni occasione con LED pre-impostati con un solo tocco e controllati in maniera indipendente. La striscia di luci può essere allungata, tagliata per adattarsi a qualsiasi tipo di tetto ed è impermeabile, consentendone l'uso tutto l'anno.

Oltre la nuova serie di hardware, Aqara presenta all'IFA anche Aqara Builder, una piattaforma di community globale per condividere contenuti, consentendo agli utenti e agli esperti di esplorare idee e migliorare la propria esperienza di spazio intelligente.

Aqara Builder :

All'IFA 2026, Aqara presenta Aqara Builder, progettato per entusiasti della smart home, sviluppatori, installatori, integratori e creatori, con progetti concreti, soluzioni di automazione e ispirazione di design. Con il supporto assistito dall'AI, gli utenti possono ottenere più idee dall'agente AI e da Aqara Builder per creare i propri ambienti intelligenti personalizzati.

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