Aqara, un leader globale e pioniere nell'IoT, oggi ha annunciato il rilascio dello Spatial Multi-Sensor FP400. L'FP400 è progettato per garantire alle abitazioni un'intelligenza spaziale precisa senza sacrificare la privacy, tipicamente compromessa dalle videocamere smart. Piuttosto che rilevare semplicemente il movimento o la presenza, l'FP400 consente una migliore comprensione dell'occupazione degli spazi abitativi, dei movimenti e del contesto per fornire automazioni e informazioni più dettagliate e personalizzate.

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Aqara Announces the Availability of The Spatial Multi-Sensor FP400, Offering Advanced Spatial Intelligence for Smart Homes

Il multisensore spaziale FP400 ridefinisce il modo in cui le abitazioni smart rilevano e interagiscono con gli spazi abitativi unendo il rilevamento spaziale ad alta precisione e la comprensione ambientale basata sull'intelligenza artificiale. Alimentato da un radar 60GHz mmWave ad alta precisione di nuova generazione, l'FP400 garantisce il rilevamento di più persone leader nel settore, il tracciamento preciso in tempo reale e la conta simultanea dei presenti fino a 10 persone. Insieme al software AI Spatial Learning di Aqara, il dispositivo offre una base più intelligente e affidabile per l'intelligenza spaziale avanzata.

Un solo FP400 è in grado di coprire uno spazio fino a 10 m x 8 m o circa 860 piedi quadrati, con un ampio campo visivo di 120°. Gli utenti possono anche definire fino a 8 zone per l'automazione localizzata e ad alta precisione. Questo consente all'automazione di rispondere non solo in caso di presenza di persone ma anche di fornire informazioni su dove si trovano esattamente in un determinato spazio e come si muovono al suo interno. Ad esempio, l'illuminazione ambientale può accendersi e spegnersi secondo il movimento della persona dal divano al tavolo della sala da pranzo, tramite un unico dispositivo.

L'algoritmo di rilevamento intelligente basato sull'AI dell'FP400 migliora drasticamente l'affidabilità, riducendo i falsi allarmi causati da fattori ambientali quali animali domestici, getti d'aria e robot aspirapolvere. Un sensore integrato di illuminazione ambientale aiuta inoltre a segnalare scene di smart home basate sia sull'attività umana che sulle condizioni di illuminazione. A differenza dell'FP2, l'FP400 è progettato per fornire una versatilità ancora maggiore, supporto nativo per la connettività sia con Thread che con Zigbee. In quanto dispositivo abilitato a Matter, l'FP400 garantisce un'interoperabilità fluida e a prova di futuro nei principali ecosistemi di smart home, tra cui Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e SmartThings. Inoltre, l'FP400 può essere aggiunto e configurato nell'app Aqara Home senza un hub Aqara, utilizzando un router Thread Border di terze parti già esistente. L'FP400 può anche essere installato sul soffitto, su una parete o in un angolo, mentre la mappatura basata sull'AI rileva automaticamente il perimetro e gli ingressi della stanza per facilitare al massimo la configurazione.

Lo Spatial Multi-Sensor FP400 è ora ufficialmente disponibile sul mercato a livello mondiale. La serie di prodotti viene lanciata in due versioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti: lo Spatial Multi-Sensor FP400 per l'automazione avanzata della smart home residenziale e lo Spatial Multi-Sensor FP400 Pro per residenze assistite e soluzioni di assistenza specializzata agli anziani.

Disponibilità

Per maggiori informazioni sullo Spatial Multi-Sensor FP400, visitare il sito internet di Aqara.

L'Aqara Spatial Multi-Sensor FP400 è attualmente disponibile a livello globale e può essere acquistato sul sito ufficiale di Aqara, da rivenditori autorizzati e sulle principali piattaforme di e-commerce come Amazon ( Belgio , Canada , Francia , Germania , Italia , Irlanda , Paesi Bassi , Polonia , Spagna , Regno Unito , Stati Uniti ).

*L'hub Aqara è essenziale quando gli utenti integrano l'FP400 in piattaforme abilitate a Matter di terze parti in modalità Zigbee.

**Se integrato con piattaforme di terze parti tramite Thread, l'FP400 espone solo 1 sensore di presenza generale e 1 sensore di illuminazione.

***È indispensabile avere un router Thread Border di terze parti preconfigurato. La disponibilità può variare secondo il dispositivo o la piattaforma.

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