Data Center World Europe , dove gli sviluppatori di data center, fornitori di intelligenza artificiale e di cloud, gestori di servizi energetici e di utility e fornitori di soluzioni si riuniscono per promuovere lo sviluppo di un futuro sostenibile e a prova di futuro, oggi annuncia che Svein Alte Hagaseth, Fondatore e AD di Heim Datacenter terrà il discorso di apertura. Nell'arco di dieci anni, Svein ha ricoperto diversi incarichi ai vertici di Green Mountain, tra cui AD, ampliando l'attività da sfidante regionale a leader globale.

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