Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”), un leader globale nel settore degli allineatori trasparenti, ha presentato sei innovazioni cliniche , tra cui il materiale per allineatori SuperElastic (MC-SE)*, una Deepbite Solution per indicazioni notevolmente ampliate e il sistema Adapt-MA TM per la guida della crescita di nuova generazione nei pazienti giovani.

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Unveiling Angel's 2027 Innovations.

Ortodontisti e opinion leader sottolineano da tempo l’eccellenza clinica di Angel. Spiega il Dr. David Sarver, formatore e leader di pensiero dell’ortodonzia: “In oltre quattro decenni non ho mai sentito un genitore dire ‘sarei contento se mi garantisse che i risultati del trattamento di mio figlio saranno nella media’”. Angel si impegna a elevare la specialità ortodontica ben al di sopra della media, soprattutto perché la concorrenza crescente e i casi inviati dai colleghi, sempre più difficili, richiedono risultati straordinari.

Aggiunge Bindu Saran, vicepresidente strategia di prodotto: “Angel è stata fondata da professori di ortodonzia e si impegna a essere un punto di riferimento per l’innovazione nella specialità. Vogliamo aiutare gli ortodontisti di fascia alta a distinguersi per le proprie capacità terapeutiche. Le nostre innovazioni sono efficaci perché ascoltiamo con attenzione ciò che chiedono gli specialisti e rispondiamo alle loro esigenze. I servizi Angel sono solidissimi e migliorano costantemente nel tempo, perché ogni anno ne perfezioniamo le funzionalità”.

Le innovazioni presentate per il 2027 sono:

SuperElastic (MC-SE) , un materiale con un ampio intervallo di elasticità, la resistenza e la tenacità richieste per il movimento dentale, che sarà disponibile una volta ottenute le necessarie registrazioni Adapt-MA TM , un sistema di avanzamento mandibolare di nuova generazione per la guida della crescita nei pazienti giovani con andamento di crescita da iperdivergente a ipodivergente DeepBite Solution , che quadruplica le indicazioni trattabili in termini di overjet rispetto ai prodotti attuali Punti di pressione e trimline progettati per migliorare l’espressione della forza e il contatto dell’allineatore, per un maggiore controllo dei movimenti dentali più impegnativi Halo TM Retention, soluzione di contenzione funzionale ampliata per prevenire la recidiva di condizioni quali morso profondo, Classe III e interposizione linguale Software iPlan , che aiuta gli specialisti a rivedere rapidamente i piani di trattamento grazie ad algoritmi intelligenti per la pianificazione e lo staging

Queste si aggiungono a numerose innovazioni molto note di cui Angel è stata pioniera, tra cui angelButton ™ (lanciata nel 2019) , A6 Mandibular Advancement (2015), angelHook ™ (2023) e Intelligent Root System (2020).

* MC-SE sarà disponibile una volta ottenute necessarie registrazioni. Inoltre è in corso la registrazione del marchio.

Per saperne di più visitare www.angelaligner.com .

Informazioni su Angelalign Technology Inc.

Fondata nel 2003 e quotata in borsa dal 2021, Angelalign Technology Inc. offre soluzioni nel settore degli allineatori trasparenti a professionisti a vocazione clinica e ai loro pazienti in oltre 60 Paesi. Forte di oltre due milioni di casi complessivi e di una capitalizzazione di mercato di circa 2 miliardi di dollari USA, Angel si concentra sull’innovazione clinica e sul sostegno professionale per aiutare gli specialisti a ottenere risultati straordinari. Le consolidate attività globali e il continuo investimento nell’innovazione ne sostengono l’impegno a lungo termine verso gli ortodontisti e i loro pazienti. Per saperne di più: angelaligner.com .

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Referente per i media

Sue Kolb

Angelalign Technology Inc.

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