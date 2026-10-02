Andersen Global rafforza la propria presenza legale in Pakistan: Samdani & Qureshi, società collaboratrice fin dal 2021, attua un rebranding diventando Andersen Legal in Pakistan; è la più recente società collaboratrice a unirsi all’associazione.

Con sede a Islamabad, Andersen Legal in Pakistan offre consulenza a clienti nazionali e internazionali – tra cui imprese, investitori, istituti finanziari, enti pubblici, organizzazioni per lo sviluppo e privati – in materia legale, commerciale e normativa. Gestisce anche casi riguardanti arbitrati e risoluzione di controversie, fornendo consulenza su operazioni complesse, investimenti, finanza, progetti e contenziosi sia in Pakistan sia a livello transfrontaliero.

“Il nostro approccio si basa sull’interessamento diretto dei partner senior, su una comunicazione chiara e su un’analisi rigorosa, con l’obiettivo di fornire consulenze che i clienti possono tradurre in decisioni operative”, spiega Nudrat Ejaz Piracha, partner Andersen Legal in Pakistan. “Unirci a Andersen Global ci consente di attuare questo approccio utilizzando ulteriori capacità e punti di vista, continuando al tempo stesso ad aiutare i clienti a gestire i rischi, preservare valore e sostenere la crescita a lungo termine”.

“Man mano che le imprese perseguono opportunità di investimento e crescita in Pakistan, richiedono sempre più spesso consulenza legale che comprenda sia la realtà locale sia il più ampio contesto commerciale”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Andersen Legal in Pakistan porta in dote competenze legali ad ampio raggio e un team di lunga esperienza che rafforzeranno ulteriormente le nostre capacità e appoggeranno i clienti nell’intera regione dell’Asia meridionale”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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