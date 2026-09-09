Andersen Global rafforza la propria presenza in Francia con l'aggiunta di Andersen Société d'Avocats (Andersen in Francia), uno studio associato con sede a Parigi che offre capacità giuridiche integrate ai clienti in Francia e internazionali.

Andersen in Francia offre soluzioni giuridiche strategiche in materia di imposta sulle società, fiscalità internazionale, prezzi di trasferimento, IVA e contenzioso tributario, fornendo assistenza ai clienti in tutto il mondo. Sotto la guida dei soci dirigenti Benoît Dambre e François Morazin, il team multidisciplinare si occupa anche di questioni specialistiche relative alla pianificazione urbanistica, al settore immobiliare, alla proprietà intellettuale e alla privacy, alla sostenibilità e ai criteri ESG, al diritto dell’Unione europea e alle sanzioni, nonché ad altre questioni giuridiche complesse.

"Consideriamo la consulenza legale come qualcosa in più che affrontare le sfide immediate; dovrebbe aiutare i clienti a prendere decisioni ponderate e a perseguire opportunità con sicurezza", ha dichiarato Benoît. "Diventare uno studio associato di Andersen Global ci consente di integrare una strategia orientata al cliente con capacità internazionali più ampie, mantenendo il nostro impegno ad adottare soluzioni responsabili in grado di creare un valore duraturo."

"La nostra presenza in Francia realizza un importante passo avanti con un team che comprende sia il mercato locale che le esigenze sempre più internazionali delle aziende odierne", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Benoît e François offrono la leadership e la prospettiva di mercato necessarie per sviluppare ulteriormente lo studio, mentre le solide capacità legali del team integreranno il lavoro dei nostri studi a livello globale."

Andersen Global è un'associazione internazionale di studi associati indipendenti e giuridicamente separati, composti da professionisti del settore fiscale, legale e valutativo di tutto il mondo. Fondata nel 2013 dalla società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global conta oggi più di 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in oltre 1.000 località attraverso i suoi studi associati e le società che collaborano.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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