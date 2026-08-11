Andersen Global sottoscrive un accordo di collaborazione con Beech Incorporated, uno studio legale con sede in Sudafrica, ampliando in tal modo le proprie capacità legali nella regione.

Beech Incorporated fornisce servizi giuridici e normativi ai settori estrattivo, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, di olio e gas, ed è specializzata in fusioni e acquisizioni, in questioni in ambito ocommerciale, di finanziamento di progetti, di salute, sicurezza e ambiente, occupazione e conformità. Il team multidisciplinare dello studio offre consulenza ai clienti durante l'intero ciclo di vita del progetto, da sviluppo e finanziamento fino alle operazioni e al coinvolgimento degli azionisti, ed è riconosciuto come uno studio legale leader da pubblicazioni quali Chambers and Partners e The Legal 500 .

"La nostra strategia si sviluppa sulla comprensione dei settori a cui ci rivolgiamo a livello pratico, offrendo consigli fruibili a clienti che operano in ambienti complessi dal punto di vista normativo", ha affermato Warren Beech, CEO di Beech Incorporated. "Lavorare a contatto con gli studi membri e partner di Andersen Global ci mette in una migliore posizione per fornire supporto a organizzazioni che operano in diverse giurisdizioni, continuando a fornire soluzioni legali efficaci e mirate al settore."

"Le aziende che operano nei settori minerario, petrolifero e del gas devono affrontare problematiche normative e operative sempre più complesse", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La profonda conoscenza del settore e l'approccio multidisciplinare di Warren e del suo team migliorano la nostra capacità di fornire supporto ai clienti che si muovono all'interno di queste sfide in tutta l'Africa e oltre."

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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