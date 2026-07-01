Andersen Global rafforza la propria presenza stringendo un accordo di collaborazione con Lohr and Company (L+C), una piattaforma di consulenza fiscale diretta da esperti nel settore, per offrire soluzioni tempestive e pratiche per questioni di compliance fiscale, imposte transfrontalieri, mobilità globale e transfer pricing.

Con sede centrale in Germania e una sede in Austria, L+C offre consulenza a multinazionali e imprese a gestione familiare, uffici familiari, fondazioni e persone con un patrimonio netto di notevole consistenza. Fondata nel 2001, è specializzata in diversi campi – mobilità globale, fusioni e acquisizioni, diritto fiscale internazionale, rendicontazione Paese per Paese e transfer pricing (oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento), compreso il reporting Pillar 2. Inoltre L+C assiste clienti in relazione a trust e fondazioni, compliance fiscale, contabilità finanziaria e ruolo paga oltre a offrire servizi privati di consulenza finanziaria.

“La collaborazione avviata con Andersen Global rappresenta un’iniziativa importante nell’espansione dei nostri servizi internazionali e nel rafforzare il valore che assicuriamo ai clienti gestendo questioni transfrontaliere sempre più complesse”, spiega Jörg-Andreas Lohr, managing partner presso L+C. “Lohr and Company è stata creata per offrire soluzioni pratiche e di alta qualità adottando un approccio personalizzato. Questo accordo ci posiziona ulteriormente per appoggiare i clienti tramite risorse globali integrate mentre manteniamo il servizio orientato al cliente che definisce la nostra attività”.

Aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen: “L+C perfeziona i servizi offerti dalla nostra organizzazione grazie alla sua solida leadership di esperti e alle vaste competenza tecniche che vanta. La sua esperienza nell’offrire consulenza a imprese a gestione familiare per complesse questioni internazionali rafforza ulteriormente la nostra piattaforma globale e amplia la gamma dei servizi che ci consentono di appoggiare i clienti che devono gestire questioni di mobilità della forza lavoro e normative transfrontaliere in continua evoluzione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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