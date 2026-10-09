Andersen Consulting arricchisce le sue risorse di capitale umano grazie a un accordo di collaborazione con TalentSmartEQ, azienda con sede a San Diego incentrata sulla creazione di esperienze di apprendimento pratiche, coinvolgenti e attuabili, radicate nello sviluppo dell'intelligenza emotiva (EQ) e della leadership.

Da oltre vent'anni, TalentSmartEQ lavora con organizzazioni di tutto il mondo per sviluppare competenze dirigenziali attraverso l'intelligenza emotiva, aiutando a rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti, il lavoro di squadra e le prestazioni in generale. L'azienda unisce metodologia basata sulla ricerca ed esperienze pratiche di apprendimento, valutazioni, coaching e programmi creati su misura, progettati per tradurre lo sviluppo dell'EQ in cambiamenti duraturi nel comportamento sul luogo di lavoro. In qualità di leader del settore, TalentSmartEQ lavora con una gamma di organizzazioni che vanno da società Fortune 500 ad agenzie governative, ad aziende private.

“Le organizzazioni chiedono di più dai propri dirigenti e dai dipendenti, con l'evolversi del luogo di lavoro”, ha dichiarato Howard Farfel, AD di TalentSmartEQ. “Il nostro obiettivo è trasformare la ricerca alla base dell'intelligenza emotiva in strumenti pratici che le persone riescono a comprendere e ad applicare facilmente. La nostra collaborazione con Andersen Consulting rappresenta una prossima tappa entusiasmante, che ci consente di sviluppare quella base e raggiungere organizzazioni alla ricerca di modi più efficaci per sviluppare il proprio personale e migliorare la cultura del luogo di lavoro e le prestazioni aziendali”.

“La tecnologia e la trasformazione aziendale possono cambiare il modo in cui operano le organizzazioni, ma le persone rimangono essenziali per garantire il successo di questi cambiamenti”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e AD di Andersen. “Il lavoro di TalentSmartEQ nell'intelligenza emotiva, nella leadership e nelle prestazioni dei team completa le nostre più ampie competenze in materia di trasformazione e aggiunge una preziosa dimensione al nostro lavoro, mentre le organizzazioni gestiscono il cambiamento”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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