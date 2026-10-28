Andersen Consulting espande le proprie capacità di trasformazione digitale e commerciale tramite un accordo di collaborazione con John Keells IT (JKIT), il fornitore di soluzioni tecnologiche con sede nello Sri Lanka.

JKIT propone servizi di consulenza tecnologica e trasformazione digitale a organizzazioni di diversi settori, come l'aviazione, i servizi finanziari, la sanità, il comparto manifatturiero, il commercio al dettaglio e le telecomunicazioni. Con competenze che vanno dalle applicazioni aziendali alla trasformazione cloud, dalla cybersecurity ai dati e all'analisi, dall'IA all'automazione intelligente, e mettendo a frutto i rapporti strategici creati con i principali fornitori tecnologici, tra cui SAP, Microsoft, Salesforce, Databricks e AWS, JKIT aiuta a modernizzare l'infrastruttura tecnologica, ottimizzare le operazioni, consolidare il processo decisionale e favorire la crescita aziendale delle organizzazioni.

“Oggi le organizzazioni puntano ad accelerare la propria trasformazione digitale e basata sull'IA e sono alla ricerca di soluzioni concrete per tradurre l'innovazione in valore aziendale quantificabile", è il commento del Dr. Ramesh Shanmuganathan, CEO di John Keells IT. "Il nostro team si concentra nell'aiutare i clienti a formare un solido nucleo digitale, a sfruttare i dati e l'IA e a creare piattaforme connesse in grado di migliorare l'esperienza cliente e le performance aziendali. Grazie alla collaborazione con Andersen Consulting ampliamo e rafforziamo le nostre competenze e la nostra portata globale, e in questo modo John Keells IT potrà offrire completi servizi integrati e creare maggiore valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e tutte le parti interessate".

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto: "JKIT apporta un'approfondita competenza tecnica e una solida comprensione del modo in cui la tecnologia è in grado di rispondere a complesse esigenze aziendali. Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni integrate che collegano la strategia aziendale con l'implementazione tecnologica. Le competenze di JKIT completano la nostra piattaforma di consulenza in espansione e accrescono il valore proposto ai clienti a livello globale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni per la gestione del capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , fornendo consulenza, servizi fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory di livello mondiale tramite una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e tramite la presenza in oltre 1.000 sedi grazie alle società associate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che propone soluzioni di consulenza attraverso le sue società associate e collaboratrici a livello internazionale.

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