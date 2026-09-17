Questo risultato ottenuto nel 2026 è il frutto dell'inserimento di AMRA nella classifica inaugurale del 2025, in cui l'azienda aveva ottenuto la valutazione "Molto alta". Il passaggio alla categoria superiore dimostra i progressi continuativi ottenuti in termini di eccellenza scientifica e di innovazione tecnologica, oltre alla sempre più diffusa applicazione di biomarcatori basati sulla RM nei settori della ricerca, dello sviluppo farmacologico e dell'assistenza clinica.

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"Questo riconoscimento da parte di TIME e Statista per il secondo anno consecutivo e la valutazione 'Eccellente' rappresentano un importante riconoscimento del continuo progresso di AMRA", è il commento di Olof Dahlqvist Leinhard, CEO di AMRA Medical.

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