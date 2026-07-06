Ampowr ha siglato un memorandum d'intesa con il Ministero indonesiano dei villaggi e dello sviluppo delle regioni meno favorite (Kemendes PDT) per dotare di elettricità verde e affidabile i villaggi con forniture energetiche ridotte o inesistenti. L'accordo, firmato a Giacarta dal Segretario generale Taufik Madjid e da PT Ampowr IES Indonesia, il ramo indonesiano di Ampowr, mette a frutto l'attuale presenza commerciale dell'azienda nella città asiatica.

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Secretary General (Sekjen) of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions (Kemendes PDT), Taufik Madjid, signed a Memorandum of Understanding with Ampowr Co-CEO, Eric van Honk.

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