Amazfit, un marchio globale leader nei dispositivi indossabili smart di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato di promuovere il iOS Notification Forwarding , una nuova funzionalità Beta che permette agli utenti di iPhone idonei nell'Unione europea di avere un'esperienza più completa di notifiche su alcuni smartwatch Amazfit.

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Amazfit brings interactive iOS notifications to select smartwatches in Europe, allowing users to interact with supported notifications directly from their watch.

La funzionalità va oltre le semplici notifiche, consentendo agli utenti di interagire con notifiche supportate direttamente dal proprio orologio. Secondo il tipo di notifica, gli utenti possono rispondere a messaggi, eseguire azioni rapide come Contrassegna come letto o Richiama, e visualizzare immagini supportate dalla fotocamera, dal campanello e da altre notifiche.

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Responsabile delle PR, EMEA

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