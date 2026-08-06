Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" o l"Azienda"), una società di assicurazioni specializzata globale e parte di DB Insurance Co., Ltd., ha annunciato oggi che AM Best ha aggiornato il rating di solidità finanziaria (FSR) delle sue filiali assicuratrici, portandolo ad A (Eccellente) da A- (Eccellente) e i rating di credito a lungo termine dell'emittente (ICR a lungo termine) ad "a" (Eccellente) da "a-" (Eccellente). L'outlook attribuito ai rating è stabile e AM Best ha rimosso i rating in fase di revisione, con implicazioni positive. KBRA ha inoltre aggiornato tutti i suoi rating per l'Azienda.

L'aggiornamento è applicato alla piattaforma assicurativa di Fortegra nel suo insieme. Tra le compagnie di assicurazione danni e responsabilità civile figurano Lyndon Southern Insurance Company, Insurance Company of the South, Response Indemnity Company of California, Blue Ridge Indemnity Company, Fortegra Specialty Insurance Company e Fortegra Europe Insurance Company SE. Tra le compagnie di assicurazione vita e salute figurano Life of the South Insurance Company, Bankers Life Insurance Company of Louisiana and Southern Financial Life Insurance Company. AM Best ha inoltre aggiornato il rating per Fortegra Belgium Insurance Company NV, Fortegra Insurance UK Ltd. e Fortegra Indemnity Insurance Company, Ltd.

L'azione relativa al rating è la conseguenza dell'acquisizione da parte di DB Insurance di Fortegra il 29 maggio 2026. Nella sua analisi, AM Best ha citato l'importanza strategica di Fortegra per DB Insurance e i vantaggi previsti derivanti dall'appartenenza a una compagnia assicurativa più grande e dai rating superiori. DB Insurance vanta un FSR A+ (Superiore) e un ICR a lungo termine "aa-" (Superiore), entrambi con outlook stabile, ed è una delle principali compagnie assicurative del ramo danni della Corea.

KBRA ha aggiornato separatamente tutti i suoi rating per Fortegra e li ha rimossi da Sotto osservazione, in cui si trovavano dal 29 settembre 2025, in seguito all'annuncio di DB Insurance della prevista acquisizione dell'Azienda. I rating di solidità finanziaria assicurativa delle principali filiali assicurative di Fortegra sono passati ad A da A-, e il rating dell'emittente per il Fortegra Group è passato a BBB+ da BBB. Tutti i rating presentano un’outlook stabile. KBRA ha citato i risultati di sottoscrizione di Fortegra, il rafforzamento del suo profilo creditizio e i vantaggi strategici derivanti dall’acquisizione ormai completata.

Informazioni su Fortegra

Per oltre 45 anni Fortenegra, tramite le sue filiali, ha sottoscritto soluzioni di gestione del rischio che aiutano le persone e le attività a ottenere il successo di fronte alle incertezze. In qualità di compagnia assicurativa multinazionale specializzata, le cui filiali assicurative vantano un rating di solidità finanziaria A.M. Best pari ad A (Eccellente) e una categoria di dimensione finanziaria A.M. Best pari a “X”, offriamo una gamma diversificata di prodotti assicurativi autorizzati, di linea eccedente e surplus, nonché soluzioni di garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.fortegra.com .

Informazioni su DB Insurance

Da oltre sessant'anni, DB Insurance Co., Ltd. costruisce una forte base come uno dei principali assicuratori coreani, proteggendo persone e aziende, promuovendo al contempo il progresso del settore assicurativo del Paese. Fondata nel 1962 come prima compagnia di assicurazioni auto pubblica del Paese, la società ha adottato il nome DB Insurance nel 2017 per rappresentare la sua visione di diventare un gruppo assicurativo globale. Con un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A+ (Superiore), una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'XV' e un rating S&P pari a A+ (Stabile), DB Insurance offre un portafoglio completo di assicurazioni generali, a lungo termine e automobilistiche, assieme a un'ampia gamma di servizi finanziari attraverso le sue controllate nel ramo vita, titoli, servizi bancari di risparmio e della gestione patrimoniale. Per maggiori informazioni: www.idbins.com .

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Vijaya Singh, Fortegra

vsingh@fortegra.com

Katie Butler, Aartrijk

katie@Aartrijk.com





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