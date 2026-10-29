Alushibe Holding Group ha annunciato oggi l'intenzione di portare 12 marchi internazionali del settore Food & Beverage in Libia entro il 2028 attraverso la sua divisione Retail & Destinations, a partire da un accordo di master franchising esclusivo con MADO, la gelateria e pasticceria turca fondata nel 1850.

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Ahmed Gadalla signs exclusive master franchise agreement with Türkiye's MADO: US$7 million, 7 cafés and 350 jobs in the first phase; 1,000 sq m Benghazi flagship opens Q1 2027 – (Photo: AETOSWire)

Firmato a Kahramanmaraş il 13 ottobre 2026 da Ahmed Gadalla, fondatore e presidente di Alushibe Holding Group, e Mehmet Sait Kanbur, presidente di MADO, l'accordo concede ad Alushibe i diritti esclusivi per sviluppare e gestire MADO in Libia, il 36° Paese del marchio. Alushibe investirà 7 milioni di dollari nella prima fase: 7 caffetterie e 350 posti di lavoro, a partire da Bengasi, prima di Tripoli e di altre grandi città.

Il primo MADO in Libia, un flagship store di oltre 1.000 metri quadrati ad Al-Hawari, Bengasi, in una proprietà di Alushibe, aprirà nel primo trimestre del 2027. Una seconda sede sarà il fiore all'occhiello del District Mall, il complesso di 53.000 metri quadrati di Alushibe a Bengasi e il più grande centro commerciale all'aperto della Libia (25.000 metri quadrati di superficie lorda affittabile), che aprirà nel 2028.

I 12 marchi, che spaziano da caffetterie a panetterie, da ristoranti informali a fast food, entreranno a far parte della piattaforma della divisione, composta da tre centri commerciali, tre hotel e oltre 215 negozi in tutta la Libia, per una superficie complessiva di oltre 2,15 milioni di piedi quadrati.

"La Turchia è uno dei partner commerciali più importanti della Libia. Il prossimo capitolo sarà scritto da gruppi privati in grado di portare in Libia marchi internazionali conformi agli standard internazionali. Abbiamo impiegato decenni per sviluppare questa capacità: le destinazioni, la disciplina operativa e il capitale. MADO si è guadagnata il suo nome nel corso di 176 anni a Kahramanmaraş. Saranno i team libici a realizzarlo, perché l'obiettivo di questo programma non è solo ciò che i libici possono acquistare, ma anche ciò che i libici possono costruire", ha dichiarato Ahmed Gadalla. La prima fase creerà 350 posti di lavoro tra attività di caffetteria, catena di approvvigionamento e gestione, con team libici formati secondo gli standard di MADO prima di ogni apertura.

Informazioni su Alushibe Holding Group

Alushibe Holding Group è un gruppo diversificato con sede a Bengasi, in Libia, e un ufficio a Dubai. Fondato nel 2008 dall'ing. Ahmed Gadalla, opera nei settori dei beni di consumo, della vendita al dettaglio e delle destinazioni, dell'industria, dell'assistenza sanitaria, dell'ingegneria e delle infrastrutture e dei servizi, con oltre 6.000 dipendenti. www.alushibe.com

*Fonte: AETOSWire

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Mohammed Gadalla

mohammed@alushibe.com





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