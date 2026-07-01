Altasciences , un'organizzazione di sviluppo di farmaci leader nel settore, ha annunciato oggi di aver raggiunto una tappa importante nello sviluppo dello studio tossicologico di riferimento di Steel Therapeutics, Inc. per il suo principale prodotto candidato, Fizurex™, per il trattamento delle fistole anali. La conclusione riuscita dello studio ha un ruolo significativo nel progresso di Fizurex™ verso le prime sperimentazioni sull'uomo.

Lo studio, conforme alle norme GLP, dimostra un profilo di sicurezza favorevole, che ha favorito i piani di Steel Therapeutics di richiesta di autorizzazione di farmaco sperimentale (Investigational New Drug, IND) per Fizurex™ presso l'FDA nel terzo trimestre 2026.

Fizurex™, una salvietta monouso per uso topico, in attesa di brevetto, è stata progettata per offrire un'opzione terapeutica standardizzata e accessibile per una patologia dolorosa e spesso non adeguatamente trattata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630577786/it/

Julie-Ann Cabana

Altasciences

media@altasciences.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire