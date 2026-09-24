Altasciences è lieta di annunciare che il recente lavoro di formulazione a sostegno di 4B Healthcare Inc. (“4B”) ha contribuito a portare la sua terapia liquida per irrigazione nasale RhineX nella fase di sperimentazione clinica. Dopo vari mesi di sviluppo della formulazione, produzione in ambito di ricerca e sviluppo, prove di stabilità e controlli di qualità presso l'impianto CDMO di Altasciences a Harleysville, PA, la società farmaceutica con sede nel Tennessee ha ricevuto l'autorizzazione dell'FDA per procedere con le prove cliniche di RhineX nell'ambito dell'autorizzazione IND (nuovo farmaco sperimentale). La somministrazione di una dose al primo soggetto è prevista per l'ottobre 2026, circa sette mesi dopo l'avvio dello sviluppo della formulazione.

"Il concetto di RhineX è derivato da un problema che ho constatato nella mia pratica di otorinolaringoiatra negli anni, la necessità di un'opzione terapeutica migliore per la rinite allergica quando la terapia medica convenzionale non basta”, ha dichiarato Brannon Mangus, MD, Cofondatore e AD di 4B.

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Julie-Ann Cabana

Altasciences

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