Altasciences oggi ha annunciato una forte espansione dei suoi laboratori bioanalitici nordamericani. L'organizzazione rafforza così l'impegno per consentire agli sponsor di velocizzare lo sviluppo farmacologico grazie a una maggior capacità, all'automazione avanzata e all'armonizzazione delle attività scientifiche.

Questa espansione apporta un'ulteriore superficie di 4.000 piedi quadrati ai laboratori dell'azienda nell'area della Grand Montréal, che dovrebbe diventare pienamente operativa entro la fine del terzo trimestre del 2026. L'azienda ha annunciato anche la realizzazione in fasi successive di un nuovo laboratorio specialistico da 13.000 piedi quadrati ad Harleysville, in Pennsylvania, con il completamento della prima realizzazione previsto per il primo trimestre del 2027.

Questi investimenti aumentano drasticamente la capacità di Altasciences di rispondere alla crescente domanda di bioanalisi cliniche di fase avanzata e di offrire agli sponsor una maggior flessibilità, scalabilità e resilienza operativa.

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Julie-Ann Cabana

Altasciences

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