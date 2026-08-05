Altasciences è entusiasta di annunciare l'ampliamento del laboratorio di R&S presso il proprio impianto di produzione e formulazione di prodotti di Harleysville, Pennsylvania, aggiungendo una nuova superficie di circa 768 piedi quadrati dedicata al laboratorio.

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From left to right: Nasir Egal (General Manager, CDMO Services); Marie-Hélène Raigneau (Chief Executive Officer); Anuji Abraham (Senior Director, Pharmaceutical Development, CDMO Services); Robert Sabelli (Co-Chief Operating Officer); Cathy Konidas (Chief Administrative Officer)

L'espansione riunisce in un unico laboratorio lo sviluppo della formulazione e i test analitici dei prodotti. Questa configurazione integrata è progettata per accelerare il processo decisionale, semplificare i flussi di lavoro e rafforzare la collaborazione nelle varie discipline scientifiche.

“Con questa espansione, stiamo rafforzando la nostra attenzione all'integrazione fin dall'inizio, offrendo ai clienti le nostre competenze in ambito CDMO già nelle prime fasi del percorso di sviluppo dei farmaci”, ha spiegato Anuji Abraham, Direttore Senior, Sviluppo farmaceutico, Servizi CDMO, Altasciences.

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Julie-Ann Cabana

Altasciences

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