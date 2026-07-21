Alpaca , un trader globale nell'infrastruttura di brokeraggio incentrata sugli agenti, oggi ha annunciato che i suoi broker partner ora sono in grado di offrire il trading in azioni tedesche attraverso Deutsche Börse Xetra, fornendo accesso a uno dei mercati azionari più grandi d'Europa.

Il lancio segna la prima fase dell'iniziativa azionaria globale di Alpaca. Nei prossimi mesi, Alpaca prevede l'apertura dell'accesso ad altri importanti mercati azionari internazionali, tra cui la Borsa di Hong Kong, la Borsa di Londra, la Borsa dell'Arabia Saudita, Euronext Paris e la Borsa coreana, con l'aggiunta di altri mercati in programma.

La Germania è l'economia più grande d'Europa e la terza più grande al mondo, dopo Stati Uniti e Cina. Attraverso Xetra, i broker partner di Alpaca possono offrire accesso a centinaia di azioni tedesche, comprese azioni in società come SAP, Siemens, Allianz, BMW, Deutsche Bank, Adidas e Bayer, in settori che comprendono quello tecnologico, manifatturiero, dei servizi finanziari e della sanità.

"Gli investitori si aspettano sempre più spesso accesso oltre i mercati statunitensi", ha dichiarato Yoshi Yokokawa, Cofondatore e AD di Alpaca. "La Germania è un punto di partenza naturale per la nostra espansione nel mercato azionario globale, con aziende che ancorano la maggiore economia europea e rivestono ruoli importanti in settori come quello tecnologico, manifatturiero, dei servizi finanziari e della sanità. Lanciando il mercato tedesco dei titoli azionari attraverso Deutsche Börse Xetra, stiamo aiutando i nostri partner a offrire esperienze di investimento più connesse a livello globale attraverso l'infrastruttura di brokeraggio incentrata sulle API di Alpaca".

"Quale principale mercato europeo per i titoli azionari tedeschi e leader del mercato nelle ETF e nelle ETP, Deutsche Börse Xetra è entusiasta di essere la prima borsa europea a partecipare all'iniziativa globale di Alpaca nel settore azionario, fornendo al suo crescente ecosistema globale vasta liquidità e migliore esecuzione", ha dichiarato Michael Krogmann, Responsabile dello sviluppo commerciale del mercato della liquidità presso Deutsche Börse.

I titoli azionari tedeschi sono ora disponibili a broker partner attraverso la piattaforma di Alpaca. Inoltre, Alpaca prevede di supportare le azioni tedesche tokenizzate basandosi sulla stessa infrastruttura di brokeraggio che attualmente supporta le offerte azionarie tokenizzate.

Il lancio promuove la strategia di Alpaca per scalare l'infrastruttura regolamentata connettendo i mercati globali, gli asset tokenizzati e i servizi finanziari AI-native. Attraverso un'unica infrastruttura di brokeraggio incentrata sugli agenti, Alpaca consente a istituti finanziari, fintech, asset digitali e piattaforme on-chain, nonché fornitori di investimenti integrati di svilupparsi nei mercati sia tradizionali che on-chain.

Informazioni su Alpaca

Alpaca è un broker-dealer con sistema di compensazione automatica con sede negli Stati Uniti, che offre un'infrastruttura di brokeraggio globale incentrata sugli agenti per consentire l’accesso a classi di asset tradizionali e on-chain. Oggi Alpaca offre supporto a oltre 10 milioni di account di brokeraggio di centinaia di fintech e istituti in oltre 40 Paesi, supportati da oltre 400 milioni di dollari in finanziamenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito alpaca.markets .

AlpacaDB, Inc., la società madre di Alpaca Securities LLC e Alpaca Crypto LLC, offre servizi e tecnologia, compresa l'API per l'infrastruttura di brokeraggio a supporto dei servizi finanziari di Alpaca.

I servizi di brokeraggio di titoli vengono forniti da Alpaca Securities LLC, membro di FINRA / SIPC e i servizi di criptovaluta vengono forniti da Alpaca Crypto LLC, una MSB registrata FinCEN (NMLS #2160858)

Investire in titoli azionari internazionali comporta rischi aggiuntivi, tra cui fluttuazioni del cambio, sviluppi politici ed economici e diversi standard normativi. La disponibilità di titoli globali potrebbe variare tra le diverse giurisdizioni ed è soggetta alle leggi e ai regolamenti applicabili.

La Instant Tokenization Network di Alpaca è una filiale completamente controllata e sviluppata da AlpacaDB, Inc. e Alpaca Crypto LLC. Né l'una né l'altra entità è coinvolta in alcun modo nell'emissione della tokenizzazione di alcuno degli asset.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta, una sollecitazione all’offerta né un consiglio di acquistare o vendere titoli o criptovalute o aprire un conto di brokeraggio o un conto in criptovalute in qualsiasi giurisdizione in cui Alpaca non sia registrata o autorizzata, secondo i casi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi; per ulteriori informazioni, consultare la nostra libreria delle informative .

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Lavinia Chirico

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