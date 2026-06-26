AllUnity e Zebec oggi hanno annunciato il lancio di un programma di benefit per i dipendenti e pagamenti aziendali basato su EURAU, l'infrastruttura di pagamento della rete Stellar. Il programma pilota mira ad ampliare i pagamenti delle buste paga e del personale in stablecoin in euro regolamentata nel suo ecosistema, compresi i suoi principali clienti e partner aziendali.

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Realizzata su Stellar e alimentata da EURAU, la stablecoin in euro regolamentata di AllUnity, il programma unisce la valuta digitale regolamentata e l'infrastruttura di livello aziendale per i pagamenti delle buste paga e del personale realizzata appositamente per il trasferimento di valore a livello globale. I dipendenti che partecipano al programma pilota possono ricevere vantaggi direttamente nei wallet digitali accedendo a una gamma crescente di opzioni di spesa, risparmio e pagamento attraverso la piattaforma Zebec.

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