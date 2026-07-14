L'azienda leader nelle soluzioni per la catena di fornitura AIT Worldwide Logistics ha assunto Justin Kosslyn, un dirigente veterano nel settore dello sviluppo del software, come direttore digitale e tecnologico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713057998/it/

Justin Kosslyn will lead an accelerating digital transformation at AIT Worldwide Logistics, unifying a vastly diverse array of shippers and partners across the globe.

Nell'incarico di recente creazione, Kosslyn riferirà direttamente al Presidente e Direttore delle operazioni, Keith Tholan, e guiderà la strategia tecnologica globale dell'azienda, continuando a implementare il programma esistente di AIT, accelerando al contempo la prossima generazione di sistemi integrati digitali, di dati, di AI e a contatto con i clienti in tutta l'organizzazione.

“Forte di una lunga tradizione di servizio alle aziende incentrate sulla tecnologia e sull'innovazione globale, Justin apporta quel tipo di prospettiva rivolta al futuro che riteniamo possa aiutare AIT a guidare la prossima evoluzione della logistica”, ha dichiarato Tholan.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260713057998/it/

CONTATTO PER I MEDIA:

Matt Sanders

Direttore delle comunicazioni

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Sede globale

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire