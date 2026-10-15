Airship , l'azienda incentrata sull'esperienza cliente principalmente nel settore mobile, oggi ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ISO 42001, lo standard di riferimento globale per i sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale (AIMS, Artificial Intelligence Management Systems (AIMS). Certificata a seguito di una revisione indipendente da parte di A-LIGN, Airship è tra le prime nel settore CX (esperienza del cliente) a ottenere questa certificazione nella sua piattaforma. Questa certificazione offre ai marchi aziendali una base verificata in maniera indipendente per scalare i percorsi dei clienti guidati dall'AI, eliminando gli ostacoli legati all'approvvigionamento e garantendo al contempo la conformità, la privacy dei dati e la preparazione alla Legge sull'IA dell'UE.

Risolvere il paradosso dell'Enterprise AI

I dirigenti dei prodotti e del marketing delle grandi aziende devono affrontare sempre maggiori pressioni per innovare con l'intelligenza artificiale, eppure timori di fughe di dati, allucinazioni e mancata conformità normativa continuano a rallentarne l'adozione. La certificazione ISO 42001 di Airship affronta queste preoccupazioni: un revisore indipendente ha confermato che Airship gestisce le proprie capacità AI attraverso un sistema gestionale documentato, testato e in costante miglioramento.

Secondo Forrester, “Lo studio indica piuttosto chiaramente che i consumatori nutrono forti aspettative di una AI responsabile. Il novanta percento del campione [del sondaggio Forrester] in Europa afferma che è importante che le aziende utilizzino l'AI in modo responsabile. Abbiamo chiesto ai consumatori quali sono i segnali di un'AI responsabile che desiderano maggiormente vedere. ...Il 90% degli intervistati ha affermato di nuovo che per loro sono importanti privacy e sicurezza dei dati. Dobbiamo rendere queste le priorità della nostra struttura di AI responsabile. ...I consumatori si preoccupano ancora se stai usando i [loro] dati e ora stai utilizzando i [loro] dati personali per l'AI.” 1

“I marchi aziendali non dovrebbero dover scegliere tra innovazione tramite AI e gestione del rischio”, ha dichiarato Brett Caine, AD di Airship . “Diventare uno dei primi nel nostro settore a ottenere questo riferimento riflette l'impegno fondamentale di Airship nell'operare come pioniere dell'AI responsabile e dare ai nostri clienti il potere di fare altrettanto”, ha aggiunto Caine, “La nostra governance si basa direttamente in come progettiamo, costruiamo e gestiamo la nostra AI. I team aziendali possono ora innovare rapidamente con tutta la sicurezza che le capacità di Airship sono monitorate in modo trasparente ed etico”.

Vantaggi principali per le imprese

Unendo la certificazione ISO 42001 e le tutele dei prodotti riconosciute dagli analisti, Airship offre alle imprese la fiducia, la velocità e la governance necessarie per scalare l'AI in sicurezza:

Preparazione normativa: garantisce una base di conformità duratura per le capacità AI di Airship, mentre le normative AI entrano in vigore.

garantisce una base di conformità duratura per le capacità AI di Airship, mentre le normative AI entrano in vigore. Tutela rigorosa della privacy dei dati: protegge le informazioni aziendali assicurando che i dati personali e i dati degli utenti finali non vengano mai utilizzati per addestrare o perfezionare i modelli di AI senza il consenso del cliente, mantenendo il controllo completo nelle mani del cliente.

protegge le informazioni aziendali assicurando che i dati personali e i dati degli utenti finali non vengano mai utilizzati per addestrare o perfezionare i modelli di AI senza il consenso del cliente, mantenendo il controllo completo nelle mani del cliente. Approvvigionamento accelerato: abbrevia i cicli di valutazione e approvvigionamento dei fornitori supportando gli obblighi di governance AI propri delle organizzazioni.

abbrevia i cicli di valutazione e approvvigionamento dei fornitori supportando gli obblighi di governance AI propri delle organizzazioni. Protezione del marchio : integra solidi controlli dei contenuti e della conformità con soluzioni innovative basate sull'AI, progettate per supportare la generazione di contenuti concreti e in linea con l'identità del marchio.

integra solidi controlli dei contenuti e della conformità con soluzioni innovative basate sull'AI, progettate per supportare la generazione di contenuti concreti e in linea con l'identità del marchio. Affidabile a partire dalla progettazione : realizzata aderendo a principi fondamentali, tra cui supervisione human-in-the-loop, trasparenza e applicazione etica.

Airship conferma il proprio impegno a favore di un'AI responsabile, della conformità normativa e della governance trasparente. Per saperne di più, visitare Airship Trust Center o il nostro blog . Per richiedere una copia del certificato ISO 42001 di Airship, visitare l' Airship Security Portal .

INFORMAZIONI SU AIRSHIP

Airship è l'unica piattaforma cross-channel di esperienza del cliente, nella quale l'esperienza mobile e l'AI basata sui risultati trasformano le interazioni giornaliere in conversioni ricorrenti. Da oltre 15 anni, Airship è pioniera nell'innovazione mobile—dall'invenzione della prima notifica push, della prima carta d'imbarco mobile, della prima attività live e della prima flotta di agenti intelligenti alla sua attuale Decisioning AI. Migliaia di grandi marchi globali si affidano ad Airship per fornire esperienze cross-channel unificate e percorsi orchestrati che guidano risultati misurabili su vasta scala.

1 Fonte: Forrester's The CX Cast podcast, 427: Volatility, Responsible AI, And Trust, 4 novembre 2025

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