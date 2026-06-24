Airship , l'azienda dedicata all'esperienza cliente incentrata sulla mobilità, oggi ha annunciato la nomina di Laura Zwahlen a Chief Revenue Officer (CRO). Zwahlen supervisionerà tutte le attività che generano ricavi a livello globale, promuovendo l'allineamento, l'esecuzione e la strategia nei team di vendite, gestione di account e successo del cliente di Airship al fine di accelerare la leadership di mercato dell'azienda e l'impatto sul cliente. Zwahlen riferirà direttamente al CEO Brett Caine.

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Laura Zwahlen, Chief Revenue Officer (CRO) of Airship

Zwahlen vanta oltre 20 anni di esperienza alla guida del go-to-market e della generazione di fatturato, con una comprovata esperienza nella promozione di una rapida crescita, acquisizioni strategiche e offerte pubbliche in aziende tecnologiche.

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