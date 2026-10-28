Airship , l'azienda specializzata nell'esperienza cliente incentrata sul mobile-first, oggi ha presentato nuove funzionalità che attivano le informazioni sui clienti e il contesto in tempo reale attraverso un'unica piattaforma. Basandosi sulla sua innovativa Airship Decisioning AI per moderne piattaforme mobili come iOS 27, Airship aiuta i marchi aziendali a comprendere il comportamento dei clienti al momento giusto e a garantire interazioni mobili personalizzate che promuovono conversione e ricavi.

Mentre aumentano le aspettative dei clienti di esperienze su misura, le piattaforme esistenti faticano a stare al passo.

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