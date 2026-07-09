Aidoptation BV, l'azienda specializzata nella tecnologia dei veicoli a guida autonoma con sede a DronePort in Sint-Truiden, ha ricevuto l'approvazione ufficiale dalla Federal Public Service Mobility (FOD), l'Ente per la mobilità e i trasporti nel servizio pubblico federale e dalla Flemish Agency for Roads and Traffic (AWV), l'Agenzia fiamminga per il traffico e la viabilità, per condurre test di guida totalmente autonoma sulle autostrade pubbliche.

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Our car driving on the highway. (in manual mode)

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