ANCIcomunicare e Audiencerate collaborano per mettere a disposizione dei Comuni e degli Enti locali italiani una nuova piattaforma dedicata alla gestione dei dati e alla comunicazione multicanale.

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ANCIcomunicare e Audiencerate avviano una collaborazione per portare ai Comuni italiani una piattaforma che semplifica la gestione dei dati e la comunicazione digitale con i cittadini su tutti i canali.

La soluzione consente ai Comuni di gestire, attraverso un unico sistema digitale, campagne di comunicazione rivolte a cittadini e imprese utilizzando diversi canali, tra cui WhatsApp, SMS, e-mail .

La piattaforma integra, inoltre, funzionalità di Intelligenza Artificiale e Microsoft Copilot , con l’obiettivo di semplificare la creazione dei contenuti, la gestione delle campagne e la personalizzazione delle comunicazioni.

Una soluzione pensata per i Comuni.

L’obiettivo del progetto è rendere disponibili anche agli Enti locali strumenti digitali avanzati, attraverso una soluzione semplice da utilizzare e adattabile alle esigenze dei singoli Comuni.

La piattaforma permette di:

organizzare e gestire i dati disponibili;

creare gruppi e segmenti di destinatari;

realizzare campagne via WhatsApp, SMS ed e-mail;

utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per creare e gestire i contenuti;

raccogliere i dati dei cittadini;

personalizzare le campagne in base alle esigenze dell’Ente;

analizzare i risultati delle attività di comunicazione.

In questo modo, il Comune può gestire da un unico ambiente tutta la comunicazione digitale.

La soluzione sarà proposta agli Enti locali attraverso Postel società del Gruppo Poste Italiane , con l’obiettivo di accompagnare i Comuni anche nella fase di adozione e utilizzo della piattaforma.

La disponibilità tramite MEPA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione , permette inoltre agli Enti di accedere alla soluzione utilizzando strumenti di acquisto già diffusi nella Pubblica Amministrazione.

Il progetto unisce quindi tecnologia, distribuzione e semplicità di accesso.

Il ruolo dei partner.

ANCIcomunicare, società in house dell'ANCI specializzata in comunicazione, favorisce il dialogo con il sistema dei Comuni italiani. Microsoft fornisce l'infrastruttura cloud e le tecnologie di Intelligenza Artificiale su cui si basa la soluzione. Audiencerate fornisce la tecnologia alla base della Marketing Data Platform, sviluppata su tecnologia Microsoft per organizzare i dati, creare segmentazioni e gestire campagne di comunicazione attraverso diversi canali. La distribuzione della soluzione agli Enti locali è affidata a Postel, società del Gruppo Poste Italiane.

Tecnologia accessibile anche ai Comuni più piccoli.

Uno degli obiettivi della collaborazione è rendere queste tecnologie accessibili non solo alle grandi amministrazioni, ma anche ai Comuni di dimensioni medio-piccole.

Il modello cloud e SaaS consente infatti di utilizzare strumenti avanzati senza dover realizzare infrastrutture tecnologiche complesse.

La piattaforma può essere configurata in base alle esigenze del singolo Ente e può evolvere nel tempo con nuove funzionalità.

L’Intelligenza Artificiale può inoltre semplificare molte attività operative e ridurre il livello di competenze tecniche necessario per utilizzare strumenti avanzati di comunicazione e gestione dei dati.

Un modello per migliorare la comunicazione con cittadini e imprese.

Il progetto nasce con un obiettivo concreto: aiutare i Comuni a comunicare in modo più semplice, rapido e mirato con cittadini e imprese.

L’integrazione tra dati, Intelligenza Artificiale, canali digitali e comunicazione fisica consente agli Enti di scegliere il mezzo più adatto in base al tipo di messaggio e al destinatario.

La collaborazione tra ANCIcomunicare, Microsoft e Audiencerate punta così a creare un modello nazionale e scalabile per supportare la trasformazione digitale degli Enti locali.

Dichiarazione Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI:

«La digitalizzazione rappresenta una leva importante per modernizzare il rapporto tra amministrazioni e cittadini e per rendere la comunicazione pubblica più tempestiva, chiara e accessibile. In questo percorso, le nuove tecnologie e l’Intelligenza Artificiale possono offrire un contributo significativo. La priorità è fare in modo che questi processi coinvolgano l’intero sistema dei Comuni, comprese le realtà medio-piccole, affinché la trasformazione digitale possa tradursi in un concreto rafforzamento della capacità delle amministrazioni di informare, dialogare e rispondere ai bisogni delle proprie comunità.»

Dichiarazione di Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia:

«L’Intelligenza Artificiale e il cloud possono aiutare la Pubblica Amministrazione a semplificare i processi e a offrire servizi sempre più accessibili, tempestivi e vicini alle esigenze delle persone. Questa collaborazione mette tecnologie avanzate e sicure a disposizione dei Comuni di ogni dimensione, valorizzando i dati e rendendo la comunicazione con cittadini e imprese più efficace e personalizzata. In Microsoft crediamo che partnership come questa siano fondamentali per trasformare l’innovazione in benefici concreti per i territori e le comunità.»

Dichiarazione di Gianluca Leotta, Presidente di Audiencerate:

«Il nostro obiettivo è rendere le tecnologie più avanzate semplici da usare per qualsiasi Comune, indipendentemente dalle sue dimensioni. La piattaforma permette di organizzare i dati, individuare con precisione i destinatari delle comunicazioni e gestire in modo coordinato tutti i canali digitali. Grazie alla collaborazione con ANCIcomunicare, Microsoft e Postel, la tecnologia diventa uno strumento concreto e accessibile al servizio degli Enti locali e dei cittadini.»

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Contatti stampa – ANCIcomunicare: quattrocchi.comunicare@anci.it - Microsoft Italia: rdiantonio@microsoft.com Audiencerate: press@audiencerate.com





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