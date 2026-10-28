AHS Properties è pronta a lanciare le AHS Twin Towers, il nuovo complesso commerciale sulla Sheikh Zayed Road, a seguito dell'acquisizione dello Shangri-La Dubai per 1,1 miliardi di AED. La struttura sarà sottoposta a un processo di profonda trasformazione che la renderà una destinazione commerciale di categoria A.

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Abbas Sajwani, Founder and CEO of AHS Properties (Photo: AETOSWire)

Situate su uno dei principali assi commerciali di Dubai, le AHS Twin Towers conferiranno alla proprietà una nuova identità architettonica. Il progetto è stato ideato da Gensler, uno studio di architettura e design di fama internazionale, con interni progettati da AHS Atelier, lo studio di design interno dell'azienda, che ha adottato un approccio su misura in termini di materiali, dettagli e lavorazioni artigianali in tutto il complesso.

Le AHS Twin Towers comprenderanno il piano terra più 50 piani. Il complesso offrirà ambienti per uffici di categoria A flessibili, supportati da un mix integrato di servizi per il business, il benessere e le attività ricreative. Oltre 2.787 metri quadrati saranno dedicati al benessere e al fitness, insieme a più di 1.115 metri quadrati di esperienze gastronomiche e oltre 1.000 posti auto. L'offerta più ampia comprenderà un ristorante di alto livello, un'oasi benessere privata con una piscina dedicata al nuoto, lounge business executive e un giardino pensile paesaggistico sul tetto.

Abbas Sajwani, fondatore e CEO di AHS Properties, ha dichiarato: "Le AHS Twin Towers rappresentano il nostro prossimo passo importante nel mercato immobiliare commerciale di Dubai. Le aziende di Dubai si aspettano dagli immobili commerciali di prestigio più di quanto abbiano mai fatto in passato. La posizione rimarrà sempre fondamentale, ma oggi si presta molta più attenzione al design, ai servizi e all'esperienza complessiva che un edificio può offrire. Trasformando lo Shangri-La Dubai nelle AHS Twin Towers, riuniamo questi elementi in uno degli indirizzi più prestigiosi della Sheikh Zayed Road. Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo di lavoro che rifletta il modo in cui le aziende e i loro team desiderano operare oggi, e di stabilire un nuovo standard per gli immobili commerciali che la prossima fase di crescita di Dubai richiederà".

Le AHS Twin Towers si basano sull'esperienza dell'AHS Tower, il primo complesso commerciale di categoria A dell'azienda, che è stato venduto per un importo superiore a 700 milioni di dollari durante la fase di sviluppo.

INFORMAZIONI SU AHS PROPERTIES

AHS Properties è una società di sviluppo immobiliare di lusso con sede a Dubai, fondata nel 2021 dall'imprenditore emiratino Abbas Sajwani, specializzata in proprietà residenziali e commerciali in tutti gli Emirati Arabi Uniti.

ahsproperties.com

ahstwintowers.com

*Fonte: AETOSWire

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Sura Hammadin, Sura.Hammadin@ahs-properties.com

Lilas Alarbed, lilas.alarbed@ahs-properties.com





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