Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN) , un leader nell'innovazione immuno-oncologica, oggi ha annunciato i risultati del follow-up a tre anni forniti dalla coorte del carcinoma ovarico del suo studio clinico di Fase 1b C-800-01 che ha coinvolto più di 400 pazienti. Lo studio ha valutato botensilimab (BOT), l'anticorpo anti-CTLA-4 multifunzionale, potenziato con Fc di Agenus, in associazione con balstilimab (BAL), l'anticorpo anti-PD-1 di Agenus.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261003045307/it/

Investitori

917-362-1370 | investor@agenusbio.com



Media

781-674-4422 | communications@agenusbio.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire