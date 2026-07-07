Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN) , leader nell’innovazione in campo immuno-oncologico, ha annunciato oggi i dati di riferimento relativi alla fase 1b, raccolti nell’arco di tre anni, provenienti dalla coorte completa C-800-01, che valuta il botensilimab (BOT), un anticorpo anti-CTLA-4 multifunzionale potenziato con Fc, in combinazione con balstilimab (BAL), un anticorpo anti-PD-1, in pazienti affetti da carcinoma colorettale metastatico (mCRC) refrattario, con stabilizzazione dei microsatelliti (MSS) e senza metastasi epatiche attive.

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