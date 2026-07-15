Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), un leader nell’innovazione dell’immuno-oncologia, oggi ha annunciato di aver siglato un accordo di acquisto di titoli per un collocamento privato che prevede proventi lordi iniziali di circa 85 milioni di dollari, al lordo delle spese associate all’operazione, e fino a ulteriori 255 milioni di dollari in caso di esercizio integrale dei warrant di acquisto.

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