Le moderne macchine pesanti per la silvicoltura operano in alcune delle condizioni più estreme del mondo fuoristrada: le mietitrici e i processatori forestali vengono utilizzati lontano dalle officine, con carichi che variano rapidamente e in ambienti che risentono direttamente di continuità operativa, efficienza del carburante e facilità di manutenzione.

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Forestry applications place very different demands on an engine than on-road applications do,” says Juha Tervala, Managing Director at AGCO Power. Juha Tervala and Andreas Eurs, Product Manager at long-standing partner Logset, are pictured presenting Logset’s new 8H GTE 4.0 Hybrid harvester, powered by an AGCO Power engine.

Per AGCO Power il punto di partenza è evidente: una macchina pesante per la silvicoltura richiede un motore progettato per applicazioni fuoristrada difficili.

"Per i motori, le applicazioni nell'ambito della silvicoltura presentano esigenze molto diverse rispetto al mondo su strada: il motore deve rispondere immediatamente alla variazione dei carichi, funzionare a ciclo continuo con i sistemi idraulici e di controllo della macchina e mantenere la produttività in condizioni in cui i tempi di fermo risultano costosi", è il commento di Juha Tervala , direttore generale di AGCO.

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