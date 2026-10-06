AEM , la fonte essenziale di informazioni ambientali, ha annunciato oggi l'espansione della sua suite di applicazioni Elements con Elements Weather ed Elements Protect in previsione della Meteorological Technology World Expo 2026.

Assieme a Elements 360, le tre applicazioni offrono alle organizzazioni un'unica suite connessa per l'intelligence ambientale, e coprono la collaborazione a livello aziendale, la pianificazione in base alle previsioni e la risposta di sicurezza in tempo reale. La suite espansa rispecchia l'impegno di AEM nei confronti della resilienza collaborativa, consentendo alle organizzazioni di prendere decisioni più rapide e coordinate per ridurre il rischio e rafforzare la prontezza.

Le organizzazioni che si occupano di gestione del rischio ambientale spesso fanno affidamento su strumenti e origini dati scollegati per la pianificazione, la collaborazione e le risposte in tempo reale. Tali incoerenze creano punti ciechi, rallentamenti nel coordinamento e rendono più difficile agire quando condizioni in rapida evoluzione costituiscono una minaccia per persone, risorse od operazioni. Grazie a Elements 360, Elements Weather ed Elements Protect ora assieme disponibili, i clienti possono gestire questa serie completa di esigenze da un'unica piattaforma connessa.

Una suite in crescita per ogni decisione

Elements 360, Elements Weather ed Elements Protect sono sviluppate partendo dalla piattaforma AEM Elements ® Resiliency Platform, gestita dalle reti di sensori proprietarie, dai dati ambientali globali, dai servizi meteorologici specializzati e dalle analisi basate sull’intelligenza artificiale di AEM.

Elements Weather è un'applicazione di intelligence operativa basata sulle previsioni che integra monitoraggio, avvisi e previsioni di esperti in modo che i team possano pianificare in base agli impatti del meteo con ore o addirittura giorni di anticipo. Disponibile a livello globale per operazioni suddivise in diverse sedi o su grandi aree, Elements Weather abbina una consulenza meteorologica 24/7/365 con previsioni su misura per aiutare le organizzazioni a pianificare in anticipo e ridurre le interruzioni legate al meteo.

Elements Protect è un'applicazione di sicurezza per esterni in tempo reale che offre allerte per fulmini, stress termico e condizioni meteorologiche avverse quando è imminente una minaccia per la sicurezza in un luogo specifico. Sviluppata partendo dal rilevamento di fulmini leader del settore dalla Earth Networks Total Lightning Network ® , fornisce alle organizzazioni la consapevolezza situazionale per intervenire immediatamente e proteggere le persone sul posto.

Elements 360 è un'applicazione di resilienza aziendale multirischio per le organizzazioni che gestiscono il rischio a fronte di diverse minacce ambientali. Dalle inondazioni improvvise e dagli incendi boschivi ai potenziali impatti sulle infrastrutture critiche, porta i dati dalle reti proprietarie da AEM, sensori proprietari dei clienti e feed di terze parti in un unico quadro operativo condiviso, consentendo una risposta collaborativa tra i vari dipartimenti e agenzie.

"Quando i rischi ambientali diventano una minaccia per persone od operazioni, i team hanno bisogno di informazioni tempestive e affidabili per reagire immediatamente", ha dichiarato Mark D. Miller, Chief Commercial Officer presso AEM. "Elements 360, Elements Weather ed Elements Protect riuniscono le nostre reti di sensori, le previsioni, i meteorologi e le informazioni della piattaforma per consentire ai clienti di individuare prima i rischi, adottare più rapidamente le soluzioni e rispondere con sicurezza."

Le tre applicazioni condividono la stessa piattaforma di base ma sono state sviluppate per essere adottate indipendentemente. I clienti possono inziare con l'applicazione che risponde alle loro esigenze più impellenti e quindi espandere la suite con l'aumento di portata o complessità delle loro operazioni o del profilo di rischio.

Disponibilità

Elements 360, Elements Weather ed Elements Protect sono disponibili ora con la soluzione AEM Elements Resiliency Platform. I clienti possono inoltre accedere ai servizi di esperti di AEM all'interno della piattaforma, tra cui un'assistenza dedicata, servizi professionali per lo sviluppo di soluzioni, servizi sul campo per l'installazione e la manutenzione di hardware e servizi meteorologici 24/7/365. Le organizzazioni possono ottenere maggiori informazioni o richiedere una consulenza all'indirizzo https://aem.eco .

Informazioni su AEM

AEM raggruppa i leader tecnologici globali per consentire alle comunità e alle organizzazioni di sopravvivere e prosperare di fronte all'aumento dei rischi ambientali. Distribuendo reti di rilevamento intelligenti, gestendo un'infrastruttura di gestione dei dati sicura e scalabile e fornendo analisi di elevato valore attraverso una suite di applicazioni per l'utente finale, AEM funge da fonte essenziale per le informazioni ambientali. Queste tecnologie consentono di ottenere risultati positivi, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e a creare un mondo più sicuro. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://aem.eco .

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