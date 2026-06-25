Advanced Sterilization Products (ASP), parte del gruppo di aziende dedicate alla prevenzione delle infezioni di Fortive (NYSE: FTV), ha annunciato oggi l'acquisizione di una quota di maggioranza in UV Smart, un leader nella tecnologia di disinfezione di alto livello (DAL) in Europa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624163939/it/

UV Smart è nota per la sua tecnologia di disinfezione di alto livello (DAL) a UV-C che consente di ottenere una DAL più rapida, più sicura e più economica per ambiti specializzati. “I rapporti dedicati con i clienti di UV Smart e il suo team competente sono punti di forza che si allineano perfettamente con la strategia di crescita a lungo termine della prevenzione delle infezioni di ASP”, ha dichiarato Daan Hoek, cofondatore di UV Smart, il quale ha aggiunto, “Laddove gli attuali processi di pulizia e disinfezione di sonde per EcoTE possono spesso richiedere ore, il prodotto di punta di UV Smart, il D60, ottiene la disinfezione di alto livello in pochi minuti utilizzando la luce UV-C..."

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624163939/it/

Contatto per i media:

Emily Spear

Asp-communications@asp.com

Relazioni con gli investitori:

Christina Jones

Investors@fortive.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire