Alessia Demetz, Founder & CEO di Alesya de Monaco LTD con sede a Londra e Principato di Monaco, ha creato ADM Club – modello di business basato su un’architettura digitale verticale e progettato per la scalabilità globale – che opera all’intersezione tra l’artigianato di lusso e una rete internazionale di intenditori high-net-worth. Questa potente e dirompente visione — portare un artigianato altamente selezionato direttamente al cliente — traduce in forma digitale il ruolo un tempo svolto dai mecenati nelle corti rinascimentali.

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Credits: Photo courtesy of ADM Club. Photography by Martin Morrell.

Pensata fin dall’origine per consentire al modello di scalare, questa architettura sostiene sia lo sviluppo del network di ADM Club sia il deployment presso partner internazionali, aprendo la strada a collaborazioni con operatori e organizzazioni che dispongono di audience altospendenti.

ADM Club annuncia una nuova fase di espansione della propria rete di atelier selezionati e membri, con l’obiettivo di raddoppiare entrambi entro la fine dell’anno e accompagnare la crescita attraverso una serie di pop-up internazionali nelle principali città europee. Come i Medici e le altre casate europee del Rinascimento riunivano artisti, maestri artigiani e mecenati in una rete fondata sul talento, sul savoir-faire, sulla cultura, sulla fiducia e sulla reputazione, ADM Club ha reinterpretato questa funzione di intermediazione in chiave digitale, sostituendo alla corte fisica un'infrastruttura tecnologica.

In un mercato digitale dominato da soluzioni tecnologiche standardizzate, Demetz ha scelto di sviluppare l’intero stack tecnologico – includendo l’app su App Store e Google Play e il sito https://adm.club – su un’architettura verticale proprietaria, costruita in funzione del modello di business innovativo. Il software integra nativamente protezione dei dati sensibili, privacy, sicurezza e gestione degli accessi dei membri, rendendo la tecnologia e l’esperienza digitale componenti strutturali dell’operatività e della scalabilità.

Nata nel 1990, Demetz ha costruito un percorso internazionale tra architettura, design, branding, business e luxury hospitality con una formazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Universität Innsbruck, Sup de Luxe di Parigi e Il Sole 24 Ore Business School di Milano. Da oltre un decennio lavora al fianco del padre, l’architetto Hugo Demetz, in DemetzArch, studio di famiglia specializzato in progetti alberghieri a cinque stelle. In quel contesto ha individuato un paradosso ricorrente nel settore: atelier indipendenti altamente specializzati e capaci di realizzare pezzi su misura per clienti esigenti e collezionisti privati, sono spesso privi di visibilità e di un canale di vendita strutturato. Dopo alcuni progetti pilota sviluppati tra Monaco, Londra e Dubai per validare il modello, nel 2023 Demetz ha iniziato a costruire ADM Club.

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