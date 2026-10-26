Actiphy™, Inc., fornitore di soluzioni per backup, disaster recovery e virtualizzazione, annuncia Actiphy ImageServer™ , una piattaforma centralizzata per archiviare, gestire, verificare e replicare i backup creati con ActiveImage Protector™.

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Actiphy ImageServer Console

ImageServer combina le funzionalità di gestione di Actiphy ImageCenter™ con lo storage sicuro di Actiphy StorageServer™. Trasferendo su un server dedicato attività come Verify, Replication, Consolidation e BootCheck™, ImageServer riduce il carico sui sistemi protetti e semplifica l’amministrazione.

Le principali funzionalità includono:

Inter-File Deduplication™ — Identifica i blocchi di dati comuni tra le immagini di backup all'interno dello stesso bucket e riutilizza i dati già memorizzati, riducendo lo spazio di archiviazione necessario. Nei test di Actiphy, l’utilizzo dello storage è diminuito di circa il 71% per i backup non compressi e del 54% per quelli che utilizzano la deduplicazione e la compressione di ActiveImage Protector. I risultati effettivi variano a seconda dell’ambiente.

— Identifica i blocchi di dati comuni tra le immagini di backup all'interno dello stesso bucket e riutilizza i dati già memorizzati, riducendo lo spazio di archiviazione necessario. Nei test di Actiphy, l’utilizzo dello storage è diminuito di circa il per i backup non compressi e del per quelli che utilizzano la deduplicazione e la compressione di ActiveImage Protector. I risultati effettivi variano a seconda dell’ambiente. Workflow™ — Automatizza Verify, Replication, Consolidation e BootCheck™ e consente di definire l’ordine di elaborazione e le finestre di esecuzione.

— Automatizza Verify, Replication, Consolidation e BootCheck™ e consente di definire l’ordine di elaborazione e le finestre di esecuzione. Replica remota e cloud — Supporta condivisioni di rete, FTP/FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, storage compatibile con S3, Wasabi e Microsoft Azure.

— Supporta condivisioni di rete, FTP/FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, storage compatibile con S3, Wasabi e Microsoft Azure. Verify e BootCheck™ — consentono di verificare l’integrità dei backup e confermare che le immagini siano avviabili su host Hyper-V supportati.

— consentono di verificare l’integrità dei backup e confermare che le immagini siano avviabili su host Hyper-V supportati. Gestione centralizzata — La console Web mostra l'utilizzo dello storage, i client connessi, i trasferimenti, le attività, gli eventi e la cronologia. Image Browser consente il ripristino a livello di file.

— La console Web mostra l'utilizzo dello storage, i client connessi, i trasferimenti, le attività, gli eventi e la cronologia. Image Browser consente il ripristino a livello di file. Sicurezza e notifiche — Supporta HTTPS, autenticazione degli utenti, autenticazione a due fattori basata su TOTP e notifiche programmate.

ImageServer aiuta le organizzazioni a ridurre la ridondanza dei dati, ad automatizzare le attività post-backup e a migliorare la preparazione al ripristino.

Informazioni su ActiveImage Protector™

ActiveImage Protector™ è una soluzione completa di backup e ripristino per ambienti Windows e Linux, sia fisici sia virtuali, con funzionalità di ripristino, virtualizzazione, failover in standby e migrazione dei sistemi.

Informazioni su Actiphy, Inc.

Actiphy, Inc. è un fornitore globale di soluzioni per il backup, il disaster recovery e la virtualizzazione in ambienti fisici, virtuali e cloud.

Per ulteriori informazioni, consultate il nostro ImageServer White Paper o visitate Actiphy.com .

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Actiphy EMEA

Daniela Price

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