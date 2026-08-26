Access Advance LLC oggi ha annunciato che, in concomitanza con il recente rilascio delle specifiche delle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video AV2, ha avviato la fase esplorativa per un nuovo pool di brevetti relativo a dispositivi e software che implementano tali tecnologie, oltre alle precedenti AV1. Durante questa fase esplorativa Access Advance si confronterà con gli operatori del mercato per raccoglierne i pareri, organizzando anche discussioni per la costituzione del pool con i potenziali concessori di licenze al fine di acquisirne il feedback su ambito, struttura e termini del futuro programma. Tutti i titolari di brevetti che ritengono in buona fede di possedere o controllare brevetti essenziali per AV1 e/o AV2 sono invitati a partecipare alle discussioni per la costituzione del pool.

L’adozione di AV1 è guidata in gran parte dai membri della Alliance for Open Media (“AOM”). Vari membri AOM quali Google, Meta e Netflix utilizzano sempre più AV1 per la trasmissione video e l’adozione si estende ora a smart TV, lettori di media in streaming, dispositivi mobili, browser e chipset. Ci si aspetta che AV2, sviluppata da AOM e che è subentrata ad AV1, segua un percorso simile verso l’implementazione, con il supporto di codificatori e decodificatori in fase di sviluppo prima di una più ampia diffusione. Con l’ampliarsi della diffusione di entrambe le tecnologie codec, Access Advance ritiene che il mercato abbia un crescente bisogno di una soluzione trasparente ed efficiente per la concessione di licenze tramite pool destinata a dispositivi e software che implementano le specifiche AV1 e AV2, coerentemente con il ruolo svolto dai pool di brevetti Access Advance HEVC e VVC.

Tale esigenza è accentuata da una comune erronea convinzione secondo cui AV1 e AV2 sarebbero “esenti da royalty”. Questa caratterizzazione riflette tuttavia unicamente gli impegni di esenzione da royalty assunti dai membri AOM. Molte società titolari di brevetti essenziali per AV1 o AV2 non sono membri AOM e non hanno mai assunto tale impegno. I produttori di dispositivi e software che implementano queste tecnologie codec si trovano pertanto esposti al rischio di contraffazione dei brevetti di tali società. Questa dinamica si sta già traducendo in contenziosi tra titolari di brevetti e operatori che li implementano in diversi paesi.

“Con l’accelerazione dell’adozione di AV1 e l’adozione di AV2 prevista a breve termine, i produttori di dispositivi e software hanno bisogno di un modo chiaro e centralizzato per concedere la licenza d’uso di brevetti che esulano dagli impegni di esenzione da royalty della AOM”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Prevediamo un’ampia partecipazione al mercato da parte di un vasto numero di concessori di licenza e siamo fiduciosi che la struttura del pool concordata soddisferà le esigenze di tutti gli operatori del mercato”.

Access Advance prevede inoltre che i concessori di licenza nell’ambito dell’esistente pool di brevetti per la distribuzione video (pool VDP) approveranno l’aggiunta della licenza AV2 al pool VDP nel 2027. Il pool VDP attualmente concede in licenza le tecnologie codec VP9, AV1, HEVC e VVC.

Le parti interessate possono contattare Access Advance all’indirizzo licensing@accessadvance.com .

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 30.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 6.200 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

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