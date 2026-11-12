Access Advance LLC oggi ha annunciato che i concessori di licenze dei pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance hanno approvato in modo indipendente una riduzione graduale, in due fasi, dello sconto effettivo sulle tariffe relative a royalty previsto dall’accordo ponte multicodec (MCBA) per i licenziatari di entrambi i pool che sottoscrivono l’MCBA a partire dal 1° gennaio 2027. I licenziatari che aderiscono a entrambi i pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance e sottoscrivono l’MCBA entro il 31 dicembre 2026 otterranno le attuali tariffe MCBA, quindi con uno sconto effettivo fino al 50%. I licenziatari che sottoscrivono a partire dal 1° gennaio 2027 riceveranno uno sconto ridotto, come descritto più avanti.

L’MCBA è un accordo amministrativo, non una licenza separata, che consente ai licenziatari di entrambi i pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance di pagare un’unica tariffa relativa a royalty ridotta per i prodotti che includono entrambe le tecnologie codec HEVC e VVC. Oggi la tariffa MCBA per un prodotto con doppia tecnologia codec coincide con quella per prodotto con singola tecnologia codec VVC Advance, pari a un massimo del 50% di quanto un licenziatario pagherebbe in base alle due licenze dei pool separatamente.

Con l’imminente modifica delle percentuali di sconto, l’entità dello sconto MCBA effettivo per un determinato licenziatario dipenderà sia dal momento in cui questi aderisce a entrambi i pool sia da quello in cui sottoscrive l’MCBA. Lo sconto MCBA sarà il seguente:

Fino al 50% per i licenziatari che aderiscono a entrambi i pool e sottoscrivono l’MCBA entro il 31 dicembre 2026

per i licenziatari che aderiscono a entrambi i pool e sottoscrivono l’MCBA entro il 31 dicembre 2026 Fino al 40% per i licenziatari che aderiscono a entrambi i pool e sottoscrivono l’MCBA dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027

per i licenziatari che aderiscono a entrambi i pool e sottoscrivono l’MCBA dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 Fino al 25% per i licenziatari che aderiscono a entrambi i pool e sottoscrivono l’MCBA a partire dal 1° luglio 2027

I licenziatari attuali che hanno già sottoscritto un MCBA non sono interessati da questa modifica e manterranno le tariffe esistenti.

A titolo di esempio, per un dispositivo mobile con tecnologie codec HEVC e VVC nella Regione 1, le attuali tariffe autonome HEVC Advance e VVC Advance ammonterebbero in totale a 1,00 USD per unità (0,50 USD per unità a ciascun pool). In base all’MCBA, lo stesso dispositivo mobile è soggetto a una royalty di 0,50 USD per i licenziatari che sottoscrivono entro il 31 dicembre 2026, di 0,60 USD per chi sottoscrive nel primo semestre del 2027 e di 0,75 USD per chi sottoscrive a partire dal 1° luglio 2027.

Le tariffe per tutte le tipologie di dispositivo sono riportate di seguito:

Licenziatari HEVC esistenti (entro il 30 giugno 2026) Licenziatari HEVC (dopo il 30 giugno 2026) Licenziatari VVC (tutti) Current MCBA (entro il 31 dicembre 2026) Nuovo MCBA fase 1 (entro il 30 giugno 2027) Nuovo MCBA fase 2 (dopo il 30 giugno 2027) Dispositivi mobili R1: $0,40 R2: $0,20 R1: $0,50 R2: $0,25 R1: $0,50 R2: $0,25 R1: $0,50 R2: $0,25 R1: $0,60 R2: $0,30 R1: $0,75 R2: $0,375 Dispositivi per la casa connessa e altri dispositivi R1: $0,80 R2: $0,40 R1: $1,00 R2: $0,50 R1: $1,00 R2: $0,50 R1: $1,00 R2: $0,50 R1: $1,20 R2: $0,60 R1: $1,50 R2: $0,75 Televisori/display 4K UHD+ R1: $1,20 R2: $0,60 R1: $1,50 R2: $0,75 R1: $1,50 R2: $0,75 R1: $1,50 R2: $0,75 R1: $1,80 R2: $0,90 R1: $2,25 R2: $1,125 Contenuti su supporti di memorizzazione digitali R1: $0,0225 R2: $0,01125 R1: $0,028 R2: $0,014 R1: $0,028 R2: $0,014 R1: $0,028 R2: $0,014 R1: $0,0336 R2: $0,0168 R1: $0,042 R2: $0,021

Tutte le tariffe indicate sono quelle applicate ai licenziatari in regola, con lo sconto per l’uso del marchio in ciascuna categoria.

I tetti delle royalty previsti dall’MCBA non cambiano. I licenziatari che hanno sottoscritto l’MCBA continuano inoltre a beneficiare di reporting, fatturazione e pagamento semplificati, di un’unica indicazione di marcatura dei brevetti e di un unico logo del marchio che soddisfano entrambe le licenze dei pool, di un limite del 20% agli aumenti di tariffe e di tetti per ciascun periodo di rinnovo e di condizioni di licenza certe fino al 2035.

“Per cinque anni l’MCBA ha offerto alle aziende che realizzano, o prevedono di realizzare, prodotti con tecnologie codec sia HEVC sia VVC un unico modo, a costo inferiore, per ottenere insieme la licenza d’uso delle due tecnologie code”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Anche se lo sconto MCBA viene ridotto in misura moderata, resta significativo. Poiché per un numero sempre maggiore di prodotti vengono aggiunti pool di brevetti VVC accanto a quelli HEVC, le imprese che non hanno ancora aderito a entrambi i pool e sottoscritto l’MCBA hanno tempo sino alla fine dell’anno per assicurarsi lo sconto attuale”.

Le imprese interessate al pool di brevetti HEVC Advance, al pool di brevetti VVC Advance e all’MCBA possono contattare Access Advance all’indirizzo licensing@accessadvance.com . Le informazioni sulle tariffe attuali sono disponibili su accessadvance.com.

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Meredith Hollander

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