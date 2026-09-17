ABZ Innovation, uno sviluppatore e produttore europeo di droni civili per usi intensivi in agricoltura e nell'industria, oggi ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo impianto produttivo di Szentendre, Ungheria: uno dei più grandi impianti europei dedicati alla produzione di droni civili.

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ABZ Innovation's new manufacturing facility in Hungary — one of the largest dedicated civilian drone production sites in Europe.

La nuova struttura misura circa quattro volte quella produttiva precedente di ABZ Innovation, supportando un aumento mirato di tre volte nella produzione durante il solo 2026, con un ulteriore raddoppio programmato per il 2027. Questo amplia significativamente la capacità di ABZ Innovation di soddisfare la domanda globale di automazione basata sui droni in agricoltura e nell'industria. I sistemi di droni di ABZ Innovation sono attualmente dispiegati in oltre 40 Paesi su sei continenti, e supportano la nebulizzazione di precisione, la distribuzione di semenze e fertilizzanti, la pulitura industriale e le operazioni di cargo.

L'apertura riflette le dimensione della domanda nella piattaforma di ABZ Innovation. La L-Series continua a fare da guida nell'agricoltura di precisione, riducendo fino al 90% il consumo idrico e fino al 50% l'aggiunta di sostanze chimiche rispetto ai metodi di nebulizzazione convenzionali. Nel frattempo, la C-Series è emersa come la linea in più rapida crescita dell'azienda, mentre gli operatori industriali si rivolgono alla pulitura basata sui droni piuttosto che ad alternative manuali più lente.

L'automazione agricola e industriale sta entrando in una nuova era. Stiamo realizzando non solo droni, ma una piattaforma europea progettata per realizzare operazioni civili mission-critical, con piena sovranità dei dati e infrastruttura post-vendita di cui hanno bisogno gli utenti professionisti per operare su vasta scala", ha dichiarato Károly Ludvigh, CEO e Cofondatore, ABZ Innovation

L'impianto di Szentendre diventa il centro produttivo globale di ABZ Innovation, supportando la crescita continua delle quattro serie di prodotti dell'azienda: droni L-Series per la nebulizzazione di precisione, sistemi di distribuzione di granulato e semenze S-Series, droni C-Series per la pulizia industriale ad alta pressione e piattaforme M-Series per il trasporto multifunzionale. I prodotti di ABZ Innovation sono certificati CE, conformi alle norme FCC e certificati EU C4 (M-Series) e C5 (C-Series), e l'azienda opera in conformità con il controllo qualità certificato ISO 9001.

L'azienda è stata riconosciuta con il premio Fruit Logistica Innovation Award per il drone nebulizzatore per uso agricolo L50, il premio CONSTRUMA Award per il drone per la pulizia industriale C10, il Premio speciale nel Domestic Product Development presso l'AGROmashEXPO per il C10 e la sua tecnologia L30 LiDAR è stata riconosciuta al 33rd Hungarian Innovation Grand Prize. Nel gennaio 2026, ABZ Innovation ha chiuso un round di investimento da 7 milioni di euro supportato da Vsquared Ventures, Day One Capital e Assembly Ventures, che ha finanziato l'espansione produttiva e lo sviluppo del mercato internazionale.

Informazioni su ABZ Innovation

ABZ Innovation è uno sviluppatore e produttore europeo di droni per impieghi intensivi in ambito agricolo e industriale. Con sede a Szentendre, Ungheria, l'azienda realizza sistemi ad alte prestazioni per nebulizzre, distribuire, pulire e svolgere compiti industriali specializzati, dando la priorità all'affidabilità, alla capacità di manutenzione e alla piena sovranità dei dati. Con attività in oltre 40 Paesi attraverso una rete globale di distributori e partner di servizio, ABZ Innovation supporta i clienti con training professionale, fornitura di ricambi e supporto operativo a lungo termine. Per maggiori informazioni, visitare: www.abzinnovation.com .

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Contatto per i media

Viktória Matuz | Responsabile delle PR e delle Comunicazioni | ABZ Innovation

viktoria.matuz@abzinnovation.com | Szentendre, Kalászi Street 3, Ungheria





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