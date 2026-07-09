3E, il principale fornitore globale di soluzioni intelligenti di conformità dell'AI guidato da esperti per la sicurezza nel settore chimico e dei luoghi di lavoro, la gestione dei prodotti e supply chain sostenibili, oggi ha annunciato la sua acquisizione di Yordas Group, un fornitore internazionale leader nei servizi di consulenza scientifica e contenuti normativi nella gestione chimica, gestione dei prodotti, sostenibilità e conformità normativa.

Con sede a Lancaster, Regno Unito, e operazioni in Germania, Canada, Turchia e Giappone, Yordas serve marchi globali attraverso i suoi Servizi scientifici, Intelligence normativa, Conformità dei prodotti e Comunicazione dei rischi.

Consolidare la leadership globale nei contenuti normativi e le vaste competenze di 3E

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