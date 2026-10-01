Con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, il Dubai Supreme Council of Energy, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) e la World Green Economy Organization (WGEO) organizzeranno il 12° World Green Economy Summit (WGES) il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Dubai World Trade Centre.

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World Green Economy Summit 2025 (Photo: AETOSWire)

Il vertice, che si svolgerà all'insegna del tema "Dal successo all'espansione: presentare la Green Economy", ospiterà 135 relatori, tra cui ministri, leader aziendali, funzionari governativi, decisori politici, esperti e innovatori provenienti da tutto il mondo. Tali figure avranno la possibilità di scambiare opinioni e competenze, mettendo in evidenza iniziative e modelli di successo che possono essere ampliati per accelerare la transizione verso un'economia verde.

"Il World Green Economy Summit riunisce leader ed esperti di fama mondiale che stanno plasmando il futuro dei settori legati alla green economy. Questa diversità di prospettive e competenze aggiunge una dimensione pratica ai confronti ospitati dal vertice. Ci impegniamo a garantire che il vertice rimanga una piattaforma per conciliare le diverse prospettive e promuovere la collaborazione tra governi, settore privato, investitori, organizzazioni internazionali e innovatori. Ciò contribuisce a trasformare le conoscenze e le competenze in partnership e iniziative di grande impatto e sostenibili", ha dichiarato Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, Vicepresidente del Dubai Supreme Council of Energy, Amministratore Delegato e CEO di DEWA e Presidente della WGEO .

"La fase attuale richiede un passaggio più rapido dall'ambizione all'attuazione e dalle esperienze di successo a modelli scalabili con un impatto più ampio. I relatori del vertice, che rappresentano diversi settori ed esperienze, offrono un importante contributo a questo sforzo, arricchendo le discussioni sulle opportunità e le sfide che l'economia verde deve affrontare e mettendo in evidenza soluzioni pratiche a supporto della crescita, della resilienza e della sostenibilità", ha aggiunto Al Tayer .

L'agenda del vertice riflette l'ampiezza degli argomenti trattati quest'anno, concentrandosi su quattro pilastri: Tecnologia e infrastrutture energetiche, Strategia aziendale e transizione, Sicurezza idrica e alimentare e Finanza. Inoltre, il programma permetterà di affrontare tre temi trasversali: intelligenza artificiale, governance e fattori abilitanti del sistema, tra cui le catene di approvvigionamento e l'economia circolare. Insieme, questi temi forniscono un quadro di riferimento per promuovere la transizione verde attraverso la tecnologia, gli investimenti, le politiche, la resilienza delle risorse e i sistemi economici.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare il sito web www.wges.ae

Fonte: AETOSWire

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Shaikha Almheiri, +971552288228





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