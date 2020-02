Come è diverso il calcio dal Fußball

La partita di Bundesliga tra Hoffenheim e Bayern Monaco non verrà ricordata per la perentoria vittoria dei bavaresi (0-6), ma per la protesta degli stessi giocatori ospiti contro i porpri ultras, che avevano esposto sulle tribune degli striscioni offensivi («sei e resti un figlio di p....») nei confronti nel presidente e proprietario dell’Hoffenheim Dietmar Hopp.



I giocatori si sono fermati e hanno chiesto ai propri tifosi di ritirare gli striscioni. Sotto la curva del Bayern sono andati anche il tecnico Hans-Dieter Flick, il ds Hasan Salihamidzic ed il presidente Karl-Heinz Rummenigge. Inutilmente.



A quel punto ci ha pensato l’arbitro, che ha mandato tutti negli spogliatoi, sospendendo la partita. «Mi vergogno molto - ha poi detto Rummenigge -. Il club agirà contro chi ha screditato la nostra società. Questa è la brutta faccia del Bayern Monaco».



Un brutto episodio, sugli spalti, una bellissima reazione, in campo.



Quando vedremo qualcosa del genere in Italia? Forse mai. Diciamolo: considerato quello a cui siamo abituati a vedere negli stadio, uno striscione come quello esposto a Hoffenheim da noi passerebbe molto probabilmente inosservato. Robetta, rispetto a svastiche, adesivi di Anna Frank, colera, Vesuvio, Heysel, Superga ...



Non solo: quale arbitro, sui campi di serie A, manderebbe tutti negli spogliatoi per uno striscione? Non sia mai, la partita non si ferma. Quando i “buuu” razzisti massacrano Balotelli o qualsiasi altro giocatore di colore, nessuno si accorge di niente. Non se ne accorge l’arbitro, non se ne accorgono gli avversari, non se ne accorgono gli allenatori. E la partita non si ferma.

