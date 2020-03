Il monumento che a Mantova ricorda Andreas Hofer



La notizia della fucilazione “si manifestò subitamente in tutta l’Europa che rimase oppressa da meraviglia”. Ecco descritto “l’immenso e ostinato dolore della moglie” mentre in Austria la notizia della fucilazione lasciò tutti sgomenti. C’erano state le battaglie, le stragi, l’orrore di tantissimi morti e feriti e mutilati e malati, ma l’uccisione di Hofer aveva colpito la fantasia della gente e a Vienna “nell’animo dell’Imperatore si ingrandì il duolo delle sofferte sventure ed aprendo il pietoso suo cuore ai sentimenti della gratitudine, decretò che alla famiglia del valoroso Hofer fosse pagata una somma di trentamila fiorini” anche come indennizzo per il saccheggio, che si può intuire disastroso, della casa a Sand mentre la crescita e l’educazione scolastica del figlio Giovanni venne affidata al consigliere di Stato, l’abate Gottardo Kugelmajer.



Quando nel 1813 il Tirolo tornò all’ Austria, l’Imperatore, con decreto firmato di suo pugno in data 14 dicembre 1818 conferì alla vedova di Hofer la pensione di 500 fiorini annui e un’altra pensione di 200 fiorini a ciascuna delle quattro figlie. Al figlio Giovanni venne regalato un podere che le cronache dell’epoca indicano come ragguardevole, “conferendogli un grado di nobiltà. Volendo poi che la memoria delle luminose azioni dell’Hofer venissero tramandate alla posterità, fece scolpire da insigne scalpello la di lui statua che a Innsbruck, nella chiesa di Corte, quella dei francescani dove già erano stati sepolti i resti traslati da Mantova, fu collocata il 5 maggio del 1834 con una solenne funzione durante la quale il prelato di Wiltau” rese omaggio a quell’uomo che ha fatto grande il Tirolo. Le frasi scandite dal pulpito segnano il trionfo di Hofer che “vive continuamente nelle lingue e nei petti dei suoi compatrioti. E’ rammentato con orgoglio dai suoi connazionali e con alta meraviglia dagli stranieri, già risplende negli annali della storia e vivrà nella memoria dei nipoti e finché la virtù sarà pregiata dagli uomini, sarà citato ad esempio di quanto possano un animo forte, una singolare semplicità ed una inalterabile fede”.



La figura di Hofer – anche questo è stato scritto da Roberto Sarzi – entra nella storia della città di Mantova perché “se il periodo napoleonico all’inizio aveva suscitato molti entusiasmi, poi crescendo l’opposizione ai francesi da parte del clero, di molti nobili e di vasti strati popolari e contadini per le confische, le vessazioni della truppa e le pesanti imposizioni fiscali [divenne] naturale che la simpatia per Hofer, principale protagonista dell’insurrezione scatenata per restaurare i legittimi sovrani, le antiche tradizioni, la difesa della religione, dovesse essere condivisa da molti Mantovani che vedevano nell’Austria la paladina nella difesa di tali valori e il cui ritorno era auspicato dalla maggioranza della popolazione”. E’ Giovanni Arrivabene che tramanda un comune sentire di quell’epoca nella quale “di politica pochi, per non dire nessuno, si davano pensiero e lo spirito patriottico era tutto compreso nel detto: Francia, Spagna purché se magna” un credo qualunquista che galleggiava nella parlata popolare e per Arrivabene, “l’Austria aveva più appassionati sostenitori della Francia” che aveva tradito molte speranze suscitate in Italia dagli ideali della rivoluzione, però svanite con il crescere delle ruberie, delle gabelle e delle prepotenze dei militari.



La prima lapide sulla tomba di Hofer scomparve con i lavori che mutarono, attraversando il cimitero, i luoghi; si ha notizia di due lapidi affisse sulla facciata dell’edifico, all’ ingresso della Cittadella già polveriera austriaca. La Restaurazione mise da parte la figura del tirolese ma dopo i moti del 1848, nel Trentino ricordati dalla filastrocca “l’era l’an del Quarantaoto, se podeva nar de troto sora il giazo a caminar” che sottolineava l’eccezionalità di quell’anno ricordato anche per il grande gelo, ecco il maggiore del Genio, barone Eduard Maretich von Rio Alpen, individuato grazie a testimoni sopravvissuti all’evento il punto dove era avventa la fucilazione, fece erigere nel 1850 un monumento: una lastra di marmo con tredici fori a ricordare il numero delle pallottole sparate dal plotone di esecuzione, compresa quella del colpo di grazia, a sormontare le iniziali A.H. e la data, però sbagliata, dell’esecuzione “XXI februar”. Forse nel 1860 quel monumento da tempo danneggiato, venne portato a Innsbruck, al Ferdinandeum. Però a Mantova non poteva mancare un segno nel ricordo di Hofer e così un altro ufficiale austriaco Edler von Habermann fece costruire un cippo: una pietra alta 150 centimetri, con il nome Hofer e la data, sempre sbagliata, del 21 febbraio.



Arrivò il Risorgimento e nel 1852 con la cupa tragedia dei patrioti italiani impiccati nella valletta di Belfiore, Mantova diventa italiana e attorno a quel cippo scese l’ abbandono fino al 1891 quando, rimesso a posto – la fotografia è nell’ Archivio di E. Vecchi di Mantova – tornò in un totale oblio. Restaurato dopo la Grande Guerra con la data corretta e circondato da una cancellata in ferro battuto, venne rifatta anche la lapide che indicava Il luogo della sepoltura. Rimase dimenticato nelle epoche del fascismo e della Resistenza fino alle ore 23,30 del 24 maggio del 1961 quando nazionalisti italiani lo mandarono in frantumi con due cariche di tritolo come risposta ad un attentato commesso nel Sud Tirolo da patrioti tirolesi. Il Comune di Mantova decise l’immediata ricostruzione del cippo mettendo a disposizione un’area di cinquemila metri chiamato Parco Andreas Hofer e la cronaca sempre puntuale della Gazzetta di Mantova – l’antico quotidiano – del 19 febbraio del 1984, racconta l’inaugurazione del nuovo monumento alla presenza degli Schützen giunti da ogni parte del Tirolo e accolti con simpatia dai Mantovani.

Nel Tirolo, le immagini per celebrare, ricordare, commemorare l’Anno Nove e la figura di Hofer si moltiplicarono per il cinquantenario dell’insurrezione e dopo le due guerre, nel 1959, il già abbondante album si arricchì di nuove cartoline. Venne ristampata quella ufficiale – oggi è una rarità – con la scritta “Tiroler Landesfeier” e quelle sfornate nell’estate del 1915 dove l’ombra di Hofer guida i soldati di Francesco Giuseppe “fedeli sentinelle verso il sud” con la scritta “Mit him das Land Tirol”.



Da ricordare quelle fatte circolare, ma subito sequestrate, nel 1920 con l’immagine che mostra l’aquila tirolese, la “der Rote Tiroler Adler” con il filo spinato a segnare il confine del Brennero. Quel “Rote” incuriosì i socialisti del Regno d’Italia almeno fin quando scoprirono che il rosso non era collegabile alle insegne dei soviet. Infatti l’aquila è disegnata rossa per il sole dell’Ortles, il colore del vino della valle dell’Adige e del sangue sparso dai tirolesi, come si legge nelle rime del poeta austriaco Johann Senn. Di rilievo anche la cartolina della Hofer Bund diffusa clandestinamente dall’Associazione per la riunificazione del Tirolo a partire dal 1919. Poi ci sono quelle a raffigurare il monumento a Sarentino dedicato a tutti i Caduti e le fotografie che mostrano l’Imperatore Francesco Giuseppe nel 1909 a Merano, nella casa di Hofer, poi al Bergisel e quelle distribuite nelle chiese con la figura dell’aquila rossa e nera, il Sacro Cuore di Gesù e la scritta, ovviamente in caratteri gotici: “La Dieta tirolese, sotto la minaccia dell’invasione francese, il 1° giugno del 1796 deliberò il voto di far celebrare ogni anno, con particolare solennità, la festività del Sacro Cuore nella speranza di ottenere dal Signore la salvezza del Land”. Molto quadri ricordano la solenne cerimonia di consacrazione avvenuta a Bolzano il 3 giugno del 1796. Ancora oggi, ogni anno, la tradizione si rinnova con i famosi fuochi e la frase “ci siamo votati al Santissimo Cuore di Gesù”.

(5. Continua)

QUANDO HOFER VENNE VENDUTO AI FRANCESI

LA CATTURA DI HOFER

IL PROCESSO

LA FUCILAZIONE