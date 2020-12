The Planets: "Days of light" il ritorno di Alessandro Travaglia

Ha la sigla del progetto The Planets il brano "Days of light". Un pop elettronico quello proposto nella canzone composta da Alessandro Travaglia con un testo in italiano. Le voci sono quelle dello stesso Travaglia e quella avvolgente della figlia Sabrina.

"Ho pensato – racconta il musicista lagarino – ad un brano molto moderno con ritmi elettronici adatto al tempo attuale. E’ lo sviluppo di suoni modernissimi elettronici in evoluzione. La parte del sax solista, affidata ad Antonio Fedeli, chiude il brano con la speranza di giorni di luce in questa triste pandemia"