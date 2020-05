Michele Cristoforetti, un tuffo sonoro nel passato del cantautore con il video di "Bella Paura"

Si lega al passato la nuova produzione video del musicista trentino Michele Cristoforetti. Le note e le immagini sono quelle della canzone "Bella Paura" scritta da Cristoforetti nell'estate del 2007 per una produzione che intreccia archi e chitarre elettriche. Si tratta di un brano molto intimo, in un contrasto di stati d'animo che stravolge l'atmosfera dopo il primo inciso e che fa parte della tracklist del suo primo album "Muoviti", pubblicato nel 2016. e definito dalla critica come un lavoro "profondo e autentico".

La produzione del brano è stata curata da Tiziano Contin, anche arrangiatore del pezzo, e vede Tommaso Ermolli alle chitarre. Il mastering è stato affidato a Francesco Pellegrin e la ripresa voce a Valerio Nigrelli. La regia del videoclip è invece del videomaker trentino Leonardo Menegoni che rafforza così la sua collaborazione con Michele Cristoforetti.

Sulla scelta di riproporre proprio ora "Bella Paura" Cristoforetti, legato ora all'etichetta Dream Records, racconta: <Questa è una canzone che ho nel cuore e ho pensato quindi di riproporla ora con questo videoclip a chi mi segue e al pubblico in generale. "Bella Paura" da una parte è molto lontana dal mio indirizzo artistico attuale ma nello stesso tempo a questa canzone mi legano ancora i contenuti e le atmosfere. Nel testo traspare un'esperienza personale e intima piena di avversità che però va a dissolversi, a svanire, nella narrativa del pezzo>.