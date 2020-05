Pietro Porretto: il ritorno nella raccolta a scopo benfico “Resin Floor/ In Circle Acoustic Session”

Si lega alla raccolta a scopo benefico “Resin Floor/ In Circle Acoustic Session”, uscita on line, il ritorno alla produzione del musicista trentino Pietro Porretto che insieme ai The Wise era approdato anche alla ribalta televisiva del talent X Factor. Cinque le tracce dell’Ep digitale, su etichetta In Circle Records, di cui due scritte da Porretto, il cui ricavato, grazie all’iniziativa di Chiara Alessio, verrà devoluta agli Ospedali di Verona Borgo Trento e Borgo Roma che stanno affrontando l’emergenza Covid. <E’ nato tutto nel giro di un giorno - racconta il cantante - dopo aver ricevuto la telefonata del responsabile della In Circle Records Kristian Bresaola che mi chiedeva se volevo partecipare ad una collaborazione musicale nel segno della solidarietà. Mi sono messo subito al lavoro perchè era essenziale che le tracce fossero pronte il prima possibile. Ho passato tutta la notte nel mio studio di casa a scrivere e registrare. Ho voluto sperimentare un po’, avendo degli arpeggi di chitarra già pronti, approcciandomi alle canzoni più da un aspetto vocale che strumentale>.

Le due composizioni sono entrambe in inglese per mantenere coerenza artistica con il resto dell’Ep :<”Perpetual Motions” parla di un viaggio notturno in macchina, immaginando di trascorrerlo con la testa appoggiata al vetro del finestrino con i paesaggi trentini che scorrono lenti, schiariti dalla luna>. “Nam” invece è una canzone dallo spirito primaverile, sia nel testo che nella musica: <Gli arpeggi di chitarra classica ricordano le gocce dell’ultima neve che si scioglie. Parla del desiderio di rompere in anticipo l’inverno ed accogliere la nuova stagione. Mi è piaciuto giocare sui tempi irregolari delle parole che ho cantato senza seguire una logica ritmica>.

Porretto non pubblicava nuova musica da due anni, un periodo trascorso fuori dal Trentino : <Ho passato la maggior parte di questo tempo a studiare trovando ispirazione in corsi universitari che mi hanno dato spunti di riflessione per scrivere canzoni. Sono tornato ad un approccio primordiale che ricorda il primo disco dei The Wise del 2011, con sonorità folk e strumenti acustici>.Vivere a Milano gli ha fatto apprezzare ancor più ilTrentino e le sue realtà così lontane dalla frenesia e socialità della metropoli lombarda: <Ho comprato molti libri di storia (prevalentemente sulla Grande Guerra) riguardanti le mie zone e ne ho tratto storie bellissime per i miei brani. Merito anche di mio zio Nicolò Bertoni, storico locale dell’altopiano di Brentonico, che mi ha sempre raccontato vicende di una vita ormai dimenticata che solo i più anziani ormai ricordano in silenzio>. Canzoni che faranno parte del suo primo album da solista: <Ne ho selezionate una decina ed ho cominciato a registrarle nell’ottica di far uscire un disco. Ora ho la fortuna di avere un’etichetta, la In Circle Records, che mi da massima libertà artistica: è proprio quello che cercavo dal momento che non mi interessa più fare musica per compiacere qualcuno se non me stesso>.

Link per scaricare “Resin Floor / In Circle Acoustic Session”

https://moleskinemusic.bandcamp.com/album/resin-floor-in-circle-acoustic-session