Canzoni da quarantena: Joba, la nuova versione di "Non mi dire di no" con un video saluto per i nostri lettori

Da oggi, sabato 11 aprile, è disponibile su tutti i digital stores il nuovo singolo di Joba "Non mi dire di no" in versione totalmente live, da casa, così come è nato, senza ulteriori lavorazioni in studio. Un brano che Giovanni Balduzzi, in arte Joba, propone in questa occasione anche in una nuova versione contenuta in un videoclip nel quale rivolge un saluto ai lettori de l'Adige.

L'obbiettivo fondamentale di questa canzone è esclusivamente quello di sensibilizzare il più possibile le persone "a rimanere in casa" e di devolvere interamente il ricavato, da ogni singolo acquisto del brano stesso, al Dipartimento di Protezine Civile Nazionale per l'emergenza Covid 19.

<Per alcuni - dice Joba - donare 1 € o poco più può sembrare una cosa insignificante. In realtà, se restiamo tutti uniti, ma davvero uniti, anche nelle distanze, dal nord fino al sud, aggiungendo una piccola goccia d'acqua dopo l'altra possiamo arrivare a formare un mare carico d'amore e umanità. Solo così possiamo aiutare la nostra bellissima Italia a rinascere in un mondo migliore>.